Welche Rolle spielte Trump? U-Ausschuss zu Kapitol-Erstürmung veröffentlicht Abschlussbericht

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 will am Donnerstag nach eineinhalbjährigen Ermittlungen seinen Abschlussbericht veröffentlichen.

Das Gremium hatte bereits am Montag das US-Justizministerium aufgerufen, ein Strafverfahren gegen den früheren Präsidenten Donald Trump in vier Anklagepunkten einzuleiten.

Die Abgeordneten werfen dem Republikaner unter anderem Anstiftung oder Beihilfe zu einem Aufstand und Behinderung eines offiziellen Vorgangs vor. Über ein Strafverfahren und eine mögliche Anklage muss nun das Justizministerium entscheiden.

Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses sollte ursprünglich am Mittwoch veröffentlicht werden, der Termin wurde aber verschoben.

Radikale Trump-Anhänger hatten das Kapitol Anfang 2021 gestürmt, um eine Bestätigung des Siegs von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl vom November 2020 zu verhindern. Der Angriff auf den Kongress mit fünf Toten erschütterte die USA und sorgte international für Entsetzen. (AFP)

