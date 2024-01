Tagesspiegel Plus „Wer zum Teufel war diese Hochstaplerin?“ : Trump gewinnt in New Hampshire – und ätzt gegen Haley

Donald Trump siegt auch bei der Vorwahl in New Hampshire. Damit dürfte ihm die dritte Präsidentschaftskandidatur in Folge nicht mehr zu nehmen sein. Kontrahentin Nikki Haley will aber weiter kämpfen.