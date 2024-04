Wie Irans Opposition auf den Konflikt blickt „Ich fühle einen Stich im Herzen, wenn Israel angegriffen wird“

Für die Mullahs in Teheran ist Israel der Erzfeind, den es zu vernichten gilt. Doch seit dem iranischen Angriff am vergangenen Wochenende tauchen in sozialen Medien Fotos von pro-israelischen Graffitis im Iran auf – unter dem Hashtag #IraniansStandWithIsrael (Iraner stehen hinter Israel). Immer weniger Iraner tragen den aggressiven Kurs des Regimes mit, insbesondere in der Diaspora.

Auch in Deutschland blicken Hunderttausende mit iranischem Migrationshintergrund mit Entsetzen auf die Eskalation in Nahost – und hegen die Hoffnung auf politische Veränderung in der Heimat ihrer Familien.

„Ich war am Boden zerstört, obwohl ich zu wissen glaubte, wozu dieses Regime fähig ist. Ein Teil von mir wird sich davon nie mehr erholen“, sagt Saba Farzan, Deutsch-Iranerin und Vorsitzende des Berliner FDP-Ortsverbandes Gendarmenmarkt, im Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Ich hatte das Pech, am 11. September 2001 in Washington D.C. zu sein. Dieses Gefühl einer Zäsur, dass ein Sicherheitsempfinden weggebrochen ist, das fühlte ich auch Samstagnacht“, berichtet Farzan.

Wenn Israel das Haus Khameneis oder die Revolutionsgarden attackieren würde, würden die Menschen im Iran feiern. Arash Hamedian, ein in Deutschland lebender iranischer Aktivist

Immer wenn Irans Regime innenpolitisch unter Druck stehe, eskaliere es außenpolitisch. Die Bevölkerung wolle keinen Krieg, aber wenn Israel die Revolutionsgarden angreife oder Atomwissenschaftler töte, dann gebe es dafür viel Sympathie in der iranischen Bevölkerung, sagt Farzan. „Ich hoffe, dass Israel bei seinem Gegenschlag das Drohnenprogramm im Iran ins Visier nimmt, denn es ist eine Gefahr für Israel, für die Ukraine, für die ganze Region und für das iranische Volk.“

„Wenn Israel das Haus Khameneis oder die Revolutionsgarden attackieren würde, würden die Menschen im Iran feiern“, glaubt auch Arash Hamedian, ein in Deutschland lebender iranischer Aktivist. „Aber ich habe eine viel bessere Idee: Unterstützt die iranische Opposition. Wir werden dieses Regime zerstören, und zwar ohne Krieg zu führen.“

„Ich fühle jedes Mal einen Stich im Herzen, wenn ich in Medien lese, dass der Iran Israel angreift. Als Iraner sage ich: Der Iran ist nicht die Islamische Republik“, sagt Hamedian weiter.

Umfragen zeigen wachsende Ablehnung der Islamischen Republik

Die Zahl der Regimegegner im Iran nimmt offenbar zu. Das niederländische Forschungsinstitut „Gamaan“ kam in einer Umfrage im März 2022 zu dem Ergebnis, dass 62 Prozent der Iraner im Land selbst das islamische Regime stürzen oder abschaffen wollen. Nur 18 Prozent waren demnach zufrieden mit ihm.

Mehr als ein Jahr später lehnten in einer weiteren Umfrage desselben Instituts sogar 80 Prozent der Iraner im Land die Islamische Republik als System ab. Im Ausland waren es demnach 99 Prozent.

Die Menschen im Iran fühlen sich Israel tief verbunden. Bardia Razavi, Hamburger Jurist, geboren in Teheran

Der schiitische Gottesstaat habe sich die Vernichtung Israels zum Ziel gesetzt, doch das könnten die meisten Iraner nicht nachvollziehen, sagt Bardia Razavi, 40, Hamburger Jurist, geboren in Teheran. Er erinnert daran, dass einst der Perserkönig Kyros II. den Juden den Wiederaufbau des heiligen Tempels ermöglichte. „In uns lebt dieses geschichtliche Erbe weiter. Die Menschen im Iran fühlen sich Israel tief verbunden“, sagt Razavi.

„Ich sehne mich nach dem Tag, an dem ich einen Linienflug von Tel Aviv nach Teheran nehmen kann“, sagt er. „Dieser Tag wird kommen.“

Irans Kurden stehen an der Seite Israels

Schilan Kurdpoor, Vorstandsmitglied der Kurdischen Gemeinde Deutschland, deren Eltern vor dem iranischen Regime flüchten mussten, sieht einen Zusammenhang zwischen dem Krieg der Mullahs gegen Israel und der Verfolgung der Kurden. „Ich fühle mit den Israelis mit. Ich als Kurdin weiß, was es bedeutet, wenn der Hass auf deine Identität auf staatlicher Ebene installiert wird“, sagt Kurdpoor dem Tagesspiegel.

Der Hass des Regimes auf Israel und die Kurden komme daher, dass sich die einzigen demokratischen Strukturen in der Region neben Israel in kurdischen Gebieten finden, meint Kurdpoor. „Wir Kurden rufen nicht ,Tod für Israel’“, so Kurdpoor. „Sondern wir rufen ,Jin, Jiyan, Azadî’“. Der Ausruf, der übersetzt „Frauen Leben Freiheit“ bedeutet, wurde vom Kampfruf des kurdischen Feminismus auch zu dem der Opposition im Iran.

Eine Solidaritätsdemonstration der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) unter dem Motto „Hands off Israel“ auf dem Pariser Platz unter der Beteiligung iranischer Oppositionsgruppen. © dpa/Jörg Carstensen

Der Sohn des Schahs als Hoffnungsträger?

Im Iran selbst ist die Opposition jedoch in verschiedene Strömungen zersplittert, die von Marxisten bis zu Monarchisten reichen. Der prominenteste Kopf der Opposition ist wohl Reza Pahlavi, der Sohn des in der islamischen Revolution gestürzten Schahs. Er sagt von sich, er wolle einen demokratischen, säkularen Iran, und ruft seit Irans Angriff vom Samstag seine Millionen zählende Anhängerschaft auf den sozialen Medien dazu auf, das Regime zu stürzen.

Aktivist Arash Hamedian, selbst auch ein Anhänger Pahlavis, glaubt, dass dieser als Repräsentant die teils zerstrittenen oppositionellen Strömungen zusammenführen könnte: „Die Revolution ist nicht tot. Sie glüht und der Wind wird das Feuer der Proteste wieder anfachen. Es werden Millionen auf die Straße gehen, sobald sie wittern, dass sie diesmal eine Chance haben. Und zwar wenn der Westen sie nicht nur in Worten, sondern mit Taten unterstützt.“

Die Überzeugung, dass Brüssel und Berlin nicht entschieden genug gegen das iranische Regime vorgehen, eint alle iranischen Oppositionellen. Die iranischstämmige FDP-Politikerin Farzan sagt, sie sei „fassungslos“ über Europas Iran-Politik. „Wir sind einfach nicht in der Lage, die Samthandschuhe auszuziehen und diesen Terrorstaat diplomatisch und durch Sanktionen komplett zu isolieren“, lautet ihr Vorwurf. Dabei habe es dies in der Vergangenheit bereits gegeben: Bis zum Atomabkommen sei der Iran massiv sanktioniert und boykottiert worden.

Unsere deutschen Politiker hören bis heute auf die Mullah-Versteher, genau wie sie bis vor zwei Jahren auf die Putin-Versteher gehört haben. Fereydun (Name geändert), iranischer Aktivist in Berlin

„Ich empfinde es als großen Verrat unserer Sicherheit als Staatsbürger Deutschlands, dass die Bundesregierung und die EU sich hinter juristisch längst widerlegten Konstrukten verstecken, um die islamischen Revolutionsgarden nicht als Terrororganisation zu listen“, sagt der in Deutschland geborene und in Berlin lebende Fereydun (Name geändert), Mitte 30, der sich seit vielen Jahren mit Sicherheitspolitik beschäftigt.

Dabei sei eben das der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Opposition von ganz links bis ganz rechts einigen könne, so Fereydun: „Kein anderes Land hat einen solchen Freibrief, Terror im In- und Ausland anzurichten wie der Iran“.

Die Diskussion seit dem Angriff am Samstag findet er „einfach irre“: „Vermeintliche ,Iranexperten’ haben bei uns das Narrativ der Revolutionsgarden übernommen, in dem die Islamische Republik ernsthaft als friedliebender Akteur beschrieben wird, weil er ,nur’ 500 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert hat.“

Während die Verbindung mit der jüdischen Community schon immer sehr eng gewesen sei, beobachtet Fereydun neuerdings die Bildung weiterer Allianzen zwischen der iranischen Diaspora und der verschiedener osteuropäischer Länder. Schließlich teile man eine gemeinsame Erfahrung: „Unsere deutschen Politiker hören bis heute auf die Mullah-Versteher, genau wie sie bis vor zwei Jahren auf die Putin-Versteher gehört haben.“