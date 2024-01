Wie Premierminister Modi die Demokratie sterben lässt Der umstrittenste Hindu-Schrein Indiens

An Montag hat Indiens Premierminister Narendra Modi die Einweihung des Ram-Janmabhumi-Tempels von Ayodhya im Bundesstaat Uttar Pradesh besucht. An derselben Stelle, an der 1992 die Babri-Moschee von selbst ernannten „wütenden Hindus“ zerstört wurde, wird die Exekutive symbolisch mit dem Hinduismus verschmelzen und dabei auf Mythen zurückgreifen, in denen indische Herrscher als Inkarnation des Gottes Vishnu verehrt werden.