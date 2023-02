Wie steht China zu Russlands Krieg? „Vortäuschen von Friedensinitiativen“

US-Außenminister Antony Blinken hat China vor der Lieferung von Waffen an Russland gewarnt. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz kündigte Chinas oberster Außenpolitiker Wang Yi eine Friedensinitiative für die Ukraine an.

Wo steht China in diesem Konflikt und wie passt Hilfe für Russland zur Friedensinitiative? Der so genannte Friedensplan sei „nicht ernst gemeint“, sagt Andrew Small vom German Marshall Fund (GMFUS): „Er dient dazu, die Europäer ein bisschen zu beruhigen und dem Rest der Welt zu signalisieren, China nehme seine ,Verantwortung‘ wahr, aber jeder Schritt Chinas wird eng mit Moskau abgestimmt sein und wird nicht dem Ziel dienen, bilateralen Druck auf Russland auszuüben.“

Laut dem China-Experten lieferte Peking an Moskau bislang Schutzwesten, Helme und auf dem freien Markt erhältliche Drohnen. Außerdem gewährt es Zugang zu Satellitenaufnahmen. Dazu kämen Produkte wie Halbleiter, die nur nach einer umfassenderen Definition „Dual-use“-Güter seien.

Der Westen muss klarmachen, dass Waffenlieferungen an Russland ein existenzielles Thema für Europa sind. Andrew Small, China-Experte beim German Marshall Fund (GMFUS)

In den ersten Monaten des Krieges herrschte laut Small im Westen nicht der Eindruck vor, China verfüge über von Russland benötigte kriegsentscheidende Güter. „Mit fortschreitender Zeit wird der Ersatz verbrauchter Waffen und Munition wichtiger“, meint er. Nun stehe die Frage an, ob China „auf unbestimmte Zeit Waffenlieferungen an Russland abschwören sollte“.

Nach Ansicht von Thorsten Benner, Chef des Global Public Policy Institute (GPPI), steht China „schon jetzt im Krieg fest an der Seite Moskaus“. Der Grund sei, dass die chinesische Führung alles aus dem Blickwinkel des Kampfes mit den USA sehe. Dafür sei es wichtig, „Moskau als Juniorpartner langfristig an der Seite zu haben.“ Deshalb investiere Peking in die politische, wirtschaftliche und militärische Stärkung der Entente.

Benner weiter: „Peking hätte sich einen schnellen Sieg Moskaus gewünscht, jetzt will es sicherstellen, dass Putins Regime nicht zusammenbricht.“ Es präferiere einen geschwächten, abhängigen und maximal gefügigen Partner.

„Falls China direkt in beträchtlichem Maße Waffen liefern würde, hätte das eine Eskalationsspirale mit Washington zur Folge. Peking würde von den USA mit starken Sekundärsanktionen belegt werden“, sagt der Thinktank-Chef. Sie würden China den Zugriff auf US-Technologie verstellen.

Auch die Beziehungen zur EU würden durch Waffenlieferungen weiter massiv beschädigt. „Wegen dieser Kosten ist es fraglich, ob Peking diesen Schritt wagt“, sagte der GPPI-Chef voraus.

Anfang März 2022, kurz vor Kriegsausbruch, beschworen Wladimir Putin und Xi Jinping ewige Freundschaft zwischen Russland und China. © dpa/AP/Pool Sputnik Government/Alexei Druzhinin

Auch Benner glaubt nicht an die Ernsthaftigkeit des Friedensplans: „Aktuell konzentriert sich die chinesische Führung auf das Vortäuschen von Vermittlungs- und Friedensinitiativen. Dabei ist klar, dass Peking sich weder von Moskau distanzieren noch vermitteln will.“

Wie soll der Westen in dieser Lage reagieren? GMFUS-Mann Small rät: „Hilfreich ist es, wenn der Westen inklusive der EU und Deutschlands klarmacht, dass dies ein existenzielles Thema für Europa ist und die Beziehungen Schaden nehmen, wenn China hier weitergeht“. Diese Warnung müsse bei allen Begegnungen mit China „ganz oben auf der Tagesordnung stehen“.

