Tagesspiegel Plus Wiederaufbau in der Ukraine : „Jeden Tag fragen die Schüler, wann sie endlich zurück in ihre Schule können”

Russische Raketen treffen immer wieder auch Schulen in der Ukraine. Bald beginnt ein neues Schuljahr – aber in den Gebäuden fehlen Schutzräume. Kann Schule im Krieg funktionieren?