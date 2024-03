Wladimir Klitschko im Interview „Wir brauchen nicht nur F-16 und Taurus, wir brauchen mehr“

Herr Klitschko, über zwei Jahre ist die russische Invasion nun her. Ist der Krieg in Ihrem Land inzwischen zur Normalität, zum Alltag geworden?

Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man sich in der Ukraine befindet. Vor zwei Jahren wurde meine Stadt Kyjiw mit ihren fünf Millionen Einwohnern auf einmal zur Geisterstadt, als russische Truppen versuchten, sie einzukreisen. Inzwischen sind viele, die damals geflohen sind, zurückgekehrt. Im Süden und Osten des Landes wirken sich die andauernden Kriegshandlungen stark auf die Menschen aus. Die Frontlinie verschiebt sich dort tagtäglich.

Die Soldaten sind erschöpft. Und die Verzögerungen bei der Lieferung von Waffen sind kritisch für uns. Wir haben keine Munition mehr, um uns zu verteidigen – geschweige denn anzugreifen. Wir brauchen nicht nur F-16 und Taurus, wir brauchen mehr.

Nato-Bodentruppen, so wie sie kürzlich der französische Präsident Emmanuel Macron in Erwägung gezogen hat?

Nein. Wir brauchen keine westlichen Soldaten. Wir erledigen das trotz allem selbst. Was wir brauchen, ist Kriegswerkzeug, also Waffen. Noch haben wir die Möglichkeit, den Krieg in der Ukraine zu stoppen. Die andauernden Verzögerungen kann ich einfach nicht verstehen. Deutschland hat sich schon bei den Panzern so verhalten, und jetzt wiederholt es sich bei den Taurus.

Zur Person © dpa/Carsten Koall Wladimir Klitschko, 47, ist promovierter Sportwissenschaftler. Als Boxer gewann er zahlreiche Weltmeister-Titel im Schwergewicht und wurde Olympiasieger. In der damaligen Sowjetunion im heutigen Kasachstan wurde er 1976 als Kind ukrainischer Eltern geboren. Er ist der jüngere Bruder von Vitali Klitschko (52), dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw. Während ihrer professionellen Boxerkarriere lebten die Klitschko-Brüder viele Jahre in Hamburg, Deutschland wurde zu ihrer zweiten Heimat, beide sprechen fließend Deutsch. Heute leben sie in Kyjiw. Wladimir Klitschko hat nach seit seiner Boxkarriere Unternehmen in verschiedenen Businesssektoren gegründet. In Deutschland beispielsweise das Beratungsunternehmen Klitschko Ventures, das Transformationsprozesse in Unternehmen begleitet. An den Moment als am 24. Februar 2022 die russische Invasion begann, erinnert sich Wladimir Klitschko noch gut. „Es war Nacht. Ich bekam einen Anruf von meinem Mitarbeiter. Gleich danach hat es gekracht. Und dann habe ich zweieinhalb Tage nicht mehr geschlafen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Nur noch Adrenalin. Wir haben zu den Waffen gegriffen und sind auf die Straße gegangen.“

Bundeskanzler Scholz hat zuletzt am Mittwoch sein Nein zu einer Lieferung von Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine bekräftigt. Warum bleibt er so hartnäckig, glauben Sie?

Seine Entscheidung ist für mich schwer nachvollziehbar. Wir kennen uns persönlich schon lange. Wir haben uns während des Krieges mehrmals getroffen – in Kyjiw und in Berlin. Es liegt alles in seinen Händen. Er kann seine Meinung noch ändern, egal wie klar er nein gesagt hat.

Ein Argument des Kanzlers ist, dass mit Taurus Ziele in Russland erreicht werden könnten.

Wir nutzen bis jetzt unsere Waffen, um die Logistik unserer Gegner zu zerstören. Das machen wir immer – ausnahmslos – in Absprache mit den Partnern, die uns diese Waffen liefern. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir brauchen die Taurus dringend. Und eine Lieferung ist auch im deutschen Interesse. Die Ukraine nicht zu schützen, heißt, Deutschland in Gefahr zu bringen.

Wir brauchen Wahlen, sonst haben wir Zustände wie in Russland. Wladimir Klitschko

In den USA sind weitere Hilfen für die Ukraine seit Monaten im Kongress blockiert. Präsident Biden versucht auf exekutivem Weg zumindest punktuell zu unterstützen. Donald Trump hat dagegen angekündigt, im Fall seiner Wiederwahl die Unterstützung zu streichen. Kann die Ukraine ohne US-Unterstützung den Krieg gewinnen?

Wenn es weiterhin solche Verzögerungen gibt – wie bei den Taurus und der Munition – und die Unterstützung durch die USA nicht fortgesetzt wird, dann stehen die Chancen sehr schlecht. Ich spreche mit wichtigen amerikanischen Kontakten, um sie zu überzeugen, uns mehr Waffen zu geben. Davon werden Sie noch hören.

Während die ukrainischen Soldaten an der Front über Erschöpfung klagen, streitet die Ukraine seit Monaten über ein neues Mobilisierungsgesetz.

An der Front sind unsere besten Frauen und Männer, 80 Prozent von ihnen haben sich freiwillig gemeldet. Sie sind mit ihren Kräften am Ende. Viele sind gefallen. Die Rekrutierung weiterer Soldatinnen und Soldaten ist überfällig. Da muss ich auch unsere eigene Regierung kritisieren. Es kann nicht sein, dass die Mobilisierung nach zwei Jahren Krieg noch nicht umgesetzt ist. Die Menschen, die unser Land verteidigen, nicht auszutauschen, damit sie sich regenerieren können, ist einfach falsch.

Woran scheitert es?

Es ist kein populäres Thema für den Präsidenten. Aber dieser innenpolitische Kram muss beiseitegelassen werden bis nach dem Krieg. Wir Ukrainer müssen jetzt Schulter an Schulter zusammenstehen, egal wie beliebt oder unbeliebt Entscheidungen in der Bevölkerung sind. Wir müssen in einer gemeinsamen Front gegen unseren Feind stehen.

Sie fordern Einigkeit, aber auch im Krieg gibt es immer wieder Streit in der politischen Führung der Ukraine. Zum Beispiel zwischen Ihrem Bruder Vitali, dem Bürgermeister von Kyjiw, und Präsident Selenskyj.

Moment mal! Es ist der Präsident, der ein Problem mit dem Bürgermeister der Hauptstadt hat – nicht umgekehrt!

Ein Wandgemälde im polnischen Gdansk zeigt die Brüder Klitschko. © IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Artur Widak

Ihr Bruder hat Selenskyj unter anderem vorgeworfen haben, vor der Kriegsgefahr die Augen verschlossen zu haben und der Ukraine mit der schlechten Vorbereitung viel Schaden zugefügt zu haben.

Erlauben Sie mir eine Gegenfrage: Der Präsident des Landes sollte den Bürgermeister der Hauptstadt während eines Krieges wenigstens einmal treffen, oder? Das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Das kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich bin ich durch meine familiäre Bindung nicht unparteiisch. Und ich bin auch kein Politiker, deswegen verstehe ich die Lage vielleicht nicht. Aber der Präsident trifft wahnsinnig viele Menschen. Und er entscheidet Dinge, die auch den Kern des Landes, die Hauptstadt, betreffen.

Selbst als Kyjiw Frontlinie war, als der Bürgermeister die Stadt gehalten hat, gab es kein persönliches Treffen. Also schieben Sie den Konflikt bitte nicht auf den Bürgermeister.

Präsident Selenskyj hat vor kurzem den ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj entlassen, mit dem es ebenfalls Uneinigkeit gab. Nun soll General Saluschnyj Botschafter in Großbritannien werden. Wird er außer Landes befördert, damit er vor Ort nicht mehr so viel Einfluss hat?

Dazu kann ich nur eines sagen: schade. Schade, dass Saluschnyj entlassen wurde. Schade, dass so jemand dann als Botschafter eingesetzt wird.

Botschafter in einem wichtigen Partnerland ist ja kein unwichtiger Job.

Mit dem Wissen und dem Können, das er hat, ist er für die Ukraine vor Ort sehr wichtig. Es ist mir unverständlich, warum er nach Großbritannien geschickt wird. Noch einmal: Während des Krieges ist keine Zeit für innenpolitische Spielchen.

Wie hat sich die Rolle der Frauen in diesem Krieg verändert?

Ich lebe in einer Frauenwelt. Zu Hause und bei der Arbeit habe ich fast nur Frauen um mich. Und ehrlich gesagt, arbeite ich mit Frauen in manchen Bereichen besser zusammen als mit Männern. Frauen sind keine Männer. Und das ist gut so. Wir sind unterschiedlich wie Tag und Nacht.

Soldatinnen und Soldaten in Kyjiw bei einem Appell zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Pool /Ukrainian Presidentia

Ich finde es großartig, dass so viele Frauen unter den Ersten waren, die sich nach der russischen Invasion freiwillig für das ukrainische Militär gemeldet haben. Wenn man über Mut spricht, dann denken viele eher an Männer. Und man sagt über Frauen, dass sie nicht so stark seien wie Männer. Ich glaube aber, dass sie in mancher Hinsicht sogar stärker sind.

Die Ukraine nicht zu schützen, heißt, Deutschland in Gefahr zu bringen. Wladimir Klitschko

Eigentlich stünden für März in der Ukraine Präsidentschaftswahlen an. Können sie und sollten sie unter den aktuellen Umständen überhaupt stattfinden?

Das ist schwierig zu beantworten. Einerseits müssen sie unbedingt stattfinden. Andererseits stellt sich die Frage, wie sie praktisch durchgeführt werden können. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass die Menschen, die an der Front kämpfen, von der Wahl ausgeschlossen werden. Aber wie sollen sie abstimmen? Auch die tagtäglichen Angriffe stellen uns vor eine große Herausforderung. Wir dürfen nicht riskieren, dass Menschen, die abstimmen, ihr Leben verlieren. Und die Wahllokale wären für die Russen natürlich ein hervorragendes Ziel.

Also müssen sie verschoben werden?

Nein, wir können es hinkriegen. Denn die Ukraine ist eines der Länder in Europa, die bei der Digitalisierung am weitesten fortgeschritten ist. Wir haben mit Diia eine geschützte App für fast alle Verwaltungsleistungen. Damit können Bürgerinnen und Bürger sich zum Beispiel digital ausweisen oder ein Unternehmen gründen. Die könnten wir auch für Wahlen nutzen. Damit könnten wir auch den Soldatinnen und Soldaten an der Front die Möglichkeit geben abzustimmen. Aber die Entscheidung über die Durchführung liegt natürlich beim Präsidenten.

Sehen Sie ein Risiko darin, die Führung des Landes in Kriegszeiten auszutauschen?

Wenn man den Oberbefehlshaber der Streitkräfte in Kriegszeiten austauschen kann, dann gilt das auch für den Präsidenten, oder? Wir leben unter Kriegsrecht – alles wird zentral kontrolliert: Justiz, Polizei, die Medien. Aber wir sind immer noch eine Demokratie. Nicht die Regierung sollte den Menschen befehlen, sondern andersherum. Wir brauchen Wahlen, sonst haben wir Zustände wie in Russland.

Eigentlich stünden für März in der Ukraine Präsidentschaftswahlen an. Ob Präsident Selenskyj wählen lässt, ist aber noch unklar. © REUTERS/JUAN MEDINA

Ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt, ist das Schicksal der ukrainischen Kinder, die nach Russland entführt wurden. Sie schreiben darüber in Ihrem Buch „Gestohlene Leben“.

Wir haben etwa 20.000 Fälle identifiziert. Bei ihnen wissen wir, dass die Kinder auf russisches Gebiet verschleppt wurden, weil ihre Familien sie vermisst gemeldet haben. Aber die Dunkelziffer liegt natürlich höher. Laut russischer Propaganda wurden seit 2014 angeblich fast eine Million Kinder von der Armee „in Sicherheit gebracht“ – so beschreiben sie dieses grausame Verbrechen.

Was geschieht mit den Kindern in Russland?

Sie werden in Umerziehungslager gesteckt und dort einer Gehirnwäsche unterzogen. Sobald sie 18 oder 19 sind, werden ihnen Waffen in die Hand gedrückt und sie werden an die Front geschickt. Wir sind auf Fälle gestoßen, in denen Mitglieder derselben Familie auf russischer und auf ukrainischer Seite kämpfen. Es ist eine besonders perfide Weise dessen, was ich als Genozid am ukrainischen Volk bezeichnen würde.

Es ist Ihnen gelungen, einige Kinder zurückzuholen.

Ja, 241 bislang. Über Belarus nach Russland zu reisen, um ein Kind zurückzuholen, kostet 2.100 Euro und mehr. Das dürfen auch nur Frauen, die mit dem Kind verwandt sind. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit. Und je mehr Zeit wir verlieren, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir jemals wieder an die Kinder herankommen.

Wie haben Sie die Begegnungen mit den zurückgekehrten Kindern erlebt?

Obwohl sie noch jung sind, sind es keine Kinder mehr. Sie sind Erwachsene. Sie schweigen. Bei einem 15-jährigen Jungen ist es mir gelungen, über den Sport einen Zugang zu entwickeln. Er war auch ein Boxer, wie ich. Da sind wir wie eine kleine Familie. Aber ansonsten sprechen die Kinder kaum, sie sind schwer traumatisiert.

Am Wochenende finden in Russland zumindest nominelle Wahlen statt. An Putins „Wahlsieg“ zweifelt kaum jemand. Können Sie sich ein Russland ohne Putin vorstellen?

Klar. Aber Russland würde sich nicht unbedingt verändern, bloß weil Putin nicht mehr da ist. Er ist nur der Kern des Problems, nicht das ganze Problem.

Was lässt Sie nach zwei Jahren Krieg noch an den Sieg der Ukraine glauben?

Es gibt keinen Sieg ohne Kämpfen. Wir hätten uns nach dem russischen Angriff auch einfach ergeben können. Wäre uns dann einiges Leid erspart geblieben? Letztlich geht es aber um unser Überleben als Ukraine. Putin regiert nur über Angst. Er hat sein Volk versklavt. Es ist ein Leben auf Knien in Russland. Das werden wir für die Ukraine nicht akzeptieren. Und Europa sollte das auch nicht tun. Trotz unserer Warnungen nach 2014 hat sich Europa weiter in Energieabhängigkeit von Russland begeben. Wenn die Ukraine fällt, ist das der Tod Europas. Es wird das Ende der Freiheit und der Demokratie sein. Putin wird dann diktieren, unter welchen Bedingungen wir in Europa leben.