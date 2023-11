Wolfgang Ischinger im Gespräch „Sollte Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt werden, wird die Welt eine andere sein“

Herr Ischinger, Sie schauen auf ein halbes Jahrhundert diplomatischer Erfahrung zurück. Können Sie angesichts der vielen Krisen und Kriege, die wir derzeit erleben, noch schlafen?

Natürlich bin ich mit Blick auf die deprimierende Weltlage zutiefst besorgt. Es kommen zu viele Konflikte zusammen, der andauernde russische Angriffskrieg in der Ukraine, der Hamas-Terrorangriff im Nahen Osten mit all seinen regionalen und womöglich globalen Folgen, die weiter instabile Lage im Kaukasus, die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo. Von den Kriegen und Konflikten in Afrika oder im asiatisch-pazifischen Raum gar nicht zu sprechen.

Ich befürchte, dass diese multiplen Krisen womöglich Wladimir Putin zum Vorteil gereichen. Allein schon durch die Unsicherheiten, die sie bei den Menschen auslösen.

Sollte Donald Trump in einem Jahr wieder zum US-Präsidenten gewählt werden, wird die Welt eine andere sein. Wir müssen uns dann ganz warm anziehen!

Zur Person Wolfgang Ischinger, Jahrgang 1946, ist Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). Von 2008 bis 2022 war er Vorsitzender der MSC. Er unterrichtet an der Hertie School in Berlin und ist Honorarprofessor an der Universität Tübingen. Von 2006 bis 2008 war er deutscher Botschafter in Großbritannien, von 2001 bis 2006 in den USA. Zuvor war er in verschiedenen diplomatischen und politischen Ämtern tätig, unter anderem als Staatssekretär im Auswärtigen Amt. © dpa/Kay Nietfeld

Den Ausgang dieser Wahl werden die Europäer kaum beeinflussen können.

Da bin ich anderer Meinung. Deutschland und die EU könnten durchaus etwas tun, damit die Wahl nicht in die falsche Richtung geht. Die EU und Deutschland müssen sich dringend überlegen, wie sie verhindern können, dass ein isolationistischer Präsident gewinnt und wie man umgekehrt transatlantische Kräfte in den USA stärken könnte.

Die EU könnte zum Beispiel eine massive Imagekampagne starten. Wir müssen den Wählern in Ohio und Kentucky deutlich machen, dass wir nicht, wie Trump behauptet, die billigen Trittbrettfahrer sind, deren Sicherheit vom amerikanischen Steuerzahler subventioniert wird. Die Botschaft der EU müsste sein, dass wir die besten Verbündeten der USA sind. Und dass es für jeden US-Präsidenten essenziell ist, diese Verbindung stabil zu halten.

Wie stellen Sie sich das konkret vor?

Da sollte man durchaus kreativ sein. Was in der „New York Times“ steht, nimmt der Farmer in Iowa kaum zur Kenntnis. Aber wenn zum Beispiel prominente Politiker, Schauspieler oder Musiker im Talkradio betonen würden, wie toll Europa als Verbündeter ist, dann wird das gehört.

Es gibt fast eine Million Arbeitsplätze in den USA, die von deutschen Firmen geschaffen wurden. Gemeinsam mit diesen Unternehmen könnten wir in ihrer direkten Umgebung für Europa werben, eine bisher kaum genutzte Ressource!

[...] wenn ich mir die Bedeutung der EU in der Welt ansehe: Sie vermittelt den Eindruck völliger Zerrissenheit. Ihr wird kein Respekt entgegengebracht. Sie wird als außenpolitischer Akteur nicht geachtet. Die Entscheidungsträger in Brüssel streiten öffentlich – ein peinliches Bild. Wolfgang Ischinger

Aber die allererste Voraussetzung, um den Amerikanern aus Trumps Umfeld weniger Raum für Kritik zu bieten, bleibt, dass Deutschland und auch andere Nato-Länder endlich mindestens die vereinbarten zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren, und zwar nachhaltig. Wir können auf die amerikanische Befindlichkeit Einfluss nehmen, wenn wir wollen. Ja, das kostet natürlich Geld und politische Anstrengung. Und wir tun das ja nicht den USA zuliebe – sondern verteidigen uns selbst und unsere Nachbarn.

Sollten sich Deutschland und die EU schon auf den Fall vorbereiten, dass Trump Präsident wird?

Es ist offenkundig, dass wir für diesen Fall bislang keinen Plan B haben. Leider komme ich zu einem harten Urteil, wenn ich mir die Bedeutung der EU in der Welt ansehe: Sie vermittelt den Eindruck völliger Zerrissenheit. Ihr wird kein Respekt entgegengebracht. Sie wird als außenpolitischer Akteur nicht geachtet. Die Entscheidungsträger in Brüssel streiten öffentlich – ein peinliches Bild.

Die unterschiedlichen Voten der EU-Mitgliedstaaten bei der Abstimmung in den Vereinten Nationen über Nahost waren eine Katastrophe. Auch die deutsche Enthaltung fand ich falsch. In einer weltpolitischen Frage – Wie gehen wir mit dem Terrorkrieg um, den die Hamas gegen Israel begonnen hat? – zerfiel Europa in seine Einzelteile. Von der viel beschworenen gemeinsamen europäischen Außenpolitik ist nicht mehr viel übrig. Wenigstens ist es der EU gelungen, in der Frage der Sanktionspolitik gegenüber Russland halbwegs zusammenzubleiben. Schwacher Trost.

Wenn Sie so hart urteilen: Lässt sich da noch etwas retten?

Es ist höchste Zeit, dass Deutschland mit EU-Partnern eine große europapolitische Initiative startet, um die Europäische Union vor dem Absinken in die außenpolitische Irrelevanz zu bewahren. Wenn wir in der EU Mehrheitsentscheidungen einführen und ein Verteidigungseuropa bauen, könnten wir verhindern, dass sich solche chaotischen Zustände wiederholen.

Bundeskanzler Scholz hat in seiner Prager Rede im vergangenen Jahr Anstöße zu einer Reform der EU gegeben. Er schlug zum Beispiel vor, dass die EU Entscheidungen künftig nicht mehr nach dem Einstimmigkeitsprinzip treffen solle.

Ich gehöre zu denjenigen, die das seit Jahren fordern, deshalb zolle ich dem Bundeskanzler vollen Beifall. Aber wo ist bitteschön die Umsetzung? Es reicht nicht, zu sagen, wir sollten auf das Konsensprinzip verzichten. Wenn wir es ernst meinen, muss Deutschland in Brüssel konkret erklären, dass wir auf unser Vetorecht verzichten.

Und sobald sich in Polen eine europafreundliche Regierung gebildet hat, sollten Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Donald Tusk das Weimarer Dreieck, also die Partnerschaft zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, wiederbeleben, und weiteren EU-Staaten eine Mitarbeit in diesem Kern-Europa anbieten.

Mit einer gemeinsamen Initiative könnten sie Wladimir Putin zeigen, dass die EU fähig ist zur Selbstbehauptung und die Ukraine nicht aufgibt. Ein solcher Schritt würde auch das notwendige Signal nach Washington senden, dass die EU ein ernsthafter, verlässlicher Partner sein will.

Alors, un Fischbrötchen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Hamburg. © dpa/Reuters/Pool/Fabian Bimmer

Wie könnte eine solche Initiative aussehen?

Der Kernsatz sollte ein Schutzversprechen sein. Ein Europa, das schützt, so hat es Emmanuel Macron formuliert. Das ist eine andere, zusätzliche Vision zu dem Europa der Integration, wie wir es bislang verfolgt haben. Europa muss für seine Bürgerinnen und Bürger ein Schutzraum sein, vor militärischen Risiken, vor Cyberattacken, vor transnationaler Kriminalität, vor illegaler Migration.

Berlin sollte auch endlich auf das wiederholte Angebot von Macron reagieren, in ein vertrauliches Gespräch über die französische Nuklearstrategie einzutreten. Bisher war die Antwort aus Deutschland darauf nur dröhnendes Schweigen. Seit Anfang 2022 haben wir aber Krieg, mitten in Europa. Den Luxus des sicherheitspolitischen Weiterwurstelns können wir uns nicht mehr leisten.

In der EU muss es die Möglichkeit geben, dass sich ein Land in einer Mehrheitsentscheidung den anderen beugt, sich aber selbst nicht an der Umsetzung des Beschlusses beteiligt, eine Art Opt-out-Klausel. Wolfgang Ischinger

Wenn Deutschland, wie Sie vorschlagen, auf sein EU-Vetorecht verzichtet, steht das in der aktuellen Nahost-Krise nicht im Widerspruch zur deutschen Sonderrolle gegenüber Israel?

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor der Knesset den Satz geprägt, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Was aber bedeutet das genau? Hat es eine militärische Bedeutung, ist es politisch, sozial oder ökonomisch gemeint? Oder ist es – um mit Helmut Schmidt zu sprechen – nur eine leere Worthülse?

Die Bundesregierung sollte dem Bundestag einen Vorschlag unterbreiten, auf dessen Basis das Parlament dann diskutieren und entscheiden kann, was der Inhalt dieses Bekenntnisses ist. Wir müssen das ausfüllen, um Klarheit zu schaffen. Das schulden wir nicht nur Israel, sondern auch uns selbst.

Wie lösen Sie den Widerspruch mit Blick auf den Vetoverzicht in der EU auf?

In der EU muss es die Möglichkeit geben, dass sich ein Land in einer Mehrheitsentscheidung den anderen beugt, sich aber selbst nicht an der Umsetzung des Beschlusses beteiligt, eine Art Opt-out-Klausel. Solche Verfahren gibt es in der EU bereits jetzt in anderen Entscheidungsprozessen, sie wären kein Novum.

Bleiben wir bei Nahost. US-Präsident Joe Biden hat vor einer Wiederholung der Fehler im Irakkrieg gewarnt, als die USA einen militärischen Sieg errangen, aber ein politisches Trümmerfeld hinterließen. Ist diese Warnung berechtigt?

Sogar sehr. In einer so aufgewühlten Situation wie gerade kann man freilich von Israel kaum erwarten, dass es jetzt unmittelbar einen konkreten politischen Plan für die Zukunft des Gaza-Streifens vorlegt. Aber es braucht ihn, dringend! Bis vor wenigen Jahren wäre dafür das Nahostquartett zuständig gewesen, also die USA, Russland, die EU und die UN.

Aber das Nahostquartett spielt keine Rolle mehr, das ist ein Beispiel für den Zerfall der internationalen Ordnung. Russland fällt ja als Partner aus. Die EU hat keine klare Meinung und ist leider handlungsunfähig. UN-Generalsekretär Guterres hat sich selbst aus dem Spiel genommen, indem er für Israel inakzeptable Statements abgab. Deshalb bleiben als glaubwürdiger Akteur im Moment nur die USA übrig.

Es ist ein Glücksfall, dass die USA in dieser schlimmen Nahostkrise ihrer ordnungspolitischen Verantwortung durchaus überzeugend nachgekommen sind. Dass sie nach dem 7. Oktober unmittelbar zwei Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer entsendet haben, hat zur Abschreckung beigetragen, dass die Iraner nicht einen Großangriff der Hisbollah auf Israel veranlasst haben.

Wir können uns im Interesse Israels und der Region nur wünschen, dass wieder Politiker vom Schlage Jitzchak Rabin oder Shimon Peres Einfluss gewinnen, die von der Wichtigkeit eines Ausgleichs mit den Palästinensern überzeugt waren. Wolfgang Ischinger

Ist die Gefahr eines Flächenbrands in Nahost geringer geworden?

Es ist noch zu früh, um Entwarnung zu geben. Aber zumindest hat sich die Lage nicht weiter dramatisch verschärft. Die USA bemühen sich um eine politische Lösung. US-Außenminister Antony Blinken hat öffentlich darüber nachgedacht, wie eine Verwaltung des Gaza-Streifens nach dem Ende der Kampfhandlungen aussehen könnte, eine UN-Verwaltung wollte Guterres kürzlich ausschließen.

Ich setze darauf, dass die USA intensive Gespräche mit allen Beteiligten führen, mit Ägypten, den Saudis, den Golfstaaten und hoffentlich auch den Chinesen, und natürlich einschließlich der EU. Und Erdogan wird auch nicht am Spielfeldrand stehen wollen. Es braucht einen realistischen Blick auf die entscheidenden Akteure, auch bei uns.

Inwiefern?

Erinnern wir uns daran, wie öffentlich getobt wurde, als Bundeswirtschaftsminister Habeck nach Katar fuhr, um Öl und Gas zu kaufen, und sich vor dem Emir verbeugte. Und nun stellt sich heraus, dass Katar als einziges Land imstande ist, bei der Freilassung der Geiseln die vermutlich alles entscheidende Vermittlungsrolle zu spielen. Die Katarer machen das als kleiner Staat ganz geschickt, sich als relevanter Akteur zu positionieren.

Sie pflegen Kontakte rundherum, mit den Taliban ebenso wie mit Hamas. Sie haben gleichzeitig die größte amerikanische Airbase in der Region. Natürlich gibt es an ihrer Menschenrechtspolitik berechtigte Kritik. Aber rein außenpolitisch verdienen die Katarer durchaus etwas mehr Respekt.

Glauben Sie trotz der Gewalt, trotz des jahrzehntelangen Scheiterns weiter an eine Zweistaatenlösung?

Auch wenn der Weg dorthin im Moment fast ungangbar scheint: Ich habe noch keinen besseren Vorschlag für die Lösung dieses Konfliktes gesehen. Ich hoffe, dass der internationalen Gemeinschaft jetzt nicht die Luft ausgeht, was die Unterstützung und Durchsetzung einer Zweistaatenlösung betrifft.

Die aktuelle israelische Regierung ist zwar weit davon entfernt, sich zu diesem Ziel zu bekennen. Aber der Zeitpunkt rückt näher, an dem die Ära Netanjahu zu Ende geht. Wir können uns im Interesse Israels und der Region nur wünschen, dass wieder Politiker vom Schlage Jitzchak Rabin oder Shimon Peres Einfluss gewinnen, die von der Wichtigkeit eines Ausgleichs mit den Palästinensern überzeugt waren.

Vielleicht ist es für die aktuelle Lage symptomatisch – wir haben bislang kaum über die Ukraine gesprochen. Derzeit ist unklar, wie es mit der amerikanischen Unterstützung für das Land weitergeht und Europa kann das kaum auffangen. Ist ein russischer Sieg damit programmiert?

Nein. Wir dürfen das auch nicht zulassen. Es geht keineswegs nur um die Ostukraine. Es geht auch um unsere eigene Sicherheit, es steht sehr viel auf dem Spiel. Ich sehe aber auch keinen Anlass zu verzweifeln. Die USA befinden sich im Vorwahlkampf, da überraschen solche Auseinandersetzungen wenig.

Man darf auch nicht vergessen, dass viele der früheren amerikanischen Zusagen an die Ukraine noch in der Pipeline sind. Denken Sie zum Beispiel an die Abrams-Panzer, und es kommen auch noch die F-16. Richtig ist, dass von uns Europäern noch mehr gefordert werden wird

Ich glaube übrigens, dass Putin erst dann entscheiden wird, wie er weiter handeln will, wenn klar ist, wie die US-Präsidentschaftswahlen ausgegangen sind. Also müssen wir Europäer noch ein Jahr, vielleicht länger, standhaft sein! Wir werden das schaffen.

Was stimmt Sie da so zuversichtlich?

Wenn Sie in Rechnung stellen, dass die russische Wirtschaft kleiner ist als die italienische, dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn die versammelte Wirtschaftskraft der USA, Kanadas, Großbritanniens und der EU den Kreml nicht noch viel stärker unter Druck setzen kann.

Unsere Botschaft an Russland sollte sein: Stellt so viele Panzer oder Granaten her, wie ihr wollt, wir werden das toppen. Dafür ist allerdings ein entschiedeneres Hochfahren der erforderlichen Produktionsmengen in der europäischen Rüstungsindustrie durch entsprechende staatliche Vorgaben dringend notwendig. Es ist ein Bereich, in dem wir, wenn wir es wirklich wollen, die Russen in die Tasche stecken können. Das wusste Ronald Reagan übrigens schon vor 40 Jahren.



