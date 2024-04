Zu alt für die US-Präsidentschaft? Bidens und Trumps kurioseste Versprecher

Die Vereinigten Staaten befinden sich im Wahljahr, und bereits jetzt steht fest: Es kommt zu einer Neuauflage des Duells Joe Biden gegen Donald Trump. Ein 77-Jähriger (Donald Trump) will einem 81-Jährigen (Joe Biden) das Amt abnehmen.

Das Alter der beiden Protagonisten ist dabei immer wieder Thema – auch und vor allem, wenn sie sich bei öffentlichen Auftritten verhaspeln. Dabei konzentriert sich der Spott besonders oft auf US-Präsident Biden, Debatten über sein Alter gibt es fast jede Woche. Umfragen zeigen, dass die Wähler besonders wegen Bidens Alter besorgt sind und ihm deshalb das Amt nicht mehr zutrauen.

Spekulationen über seine Fitness gibt es dabei oft – auch wenn sein Leibarzt ihm ausgezeichnete Gesundheit bescheinigt. Und auch Alzheimer-Experten sehen keinen Anlass zur Beunruhigung.

Jeder habe mal Ausrutscher, sagte Dr. Zaldy Tan, der das Programm für Gedächtnis und gesundes Altern am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles leitet, dem amerikanischen Sender NPR. „Es ist nur so, dass wir keine Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind und es deshalb nicht so auffällt oder aufgebauscht wird.“ Gehirne würden mit dem Alter eben etwas nachlassen.

Allerdings werden Bidens Versprecher im Wahlkampf gegen ihn verwendet. Vor allem Trump schlachtet diese öffentlich aus und stellt Bidens geistigen Zustand infrage. Allerdings: Der Ex-Präsident ist nur unwesentlich jünger als der Amtsinhaber – und verspricht sich auch häufig oder verwechselt Personen miteinander.

Welche Ausrutscher leisteten sich die beiden Präsidentschaftskandidaten in der vergangenen Zeit? Eine Auswahl.

1. Biden nennt den Staatschef von Ägypten „Präsident von Mexiko“

Es hatte etwas Ironisches: Während einer Pressekonferenz Anfang Februar, auf der Joe Biden eigentlich Zweifel an seiner geistigen Verfassung zerstreuen wollte, machte er Ägyptens Präsident Abd al-Fattah as-Sisi zum Präsidenten von Mexiko. „Wie Sie wissen, wollte der mexikanische Präsident Sisi zunächst das Tor nicht für humanitäres Material öffnen“, sagte Biden über die humanitäre Situation im Gazastreifen.

Die Pressekonferenz wollte Biden eigentlich dazu nutzen, um Vorwürfe zurückzuweisen, nach denen der Präsident als „sympathischer, wohlmeinender, älterer Mann mit schlechtem Gedächtnis“ dargestellt wurde.

2. Trump will Biden als Präsidenten

Eine ungewöhnliche Wahl-Empfehlung schien Donald Trump im Februar für seinen Kontrahenten abzugeben. Auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) erklärte er während seiner Rede, dass er mit Wladimir Putin übereinstimme, was die Auswahl des künftigen US-Präsidenten angehe.

„Er hat neulich angekündigt, dass er lieber Biden als Präsident sehen würde, und ich stimme ihm zu“, sagte Trump über Putin. Ob er sich falsch ausdrückte oder was er damit gemeint hatte, ist unklar.

3. Biden verwechselt Helmut Kohl mit Angela Merkel

Auf einer Spendenveranstaltung für seinen Wahlkampf verwechselte Biden die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Mitte 2017 verstorbenen Helmut Kohl.

Besonders unglücklich: Biden berichtete, dass er sich beim G7-Gipfel 2021 mit Kohl unterhalten habe. Da war dieser aber bereits vier Jahre tot.

4. Trump verwechselt Rivalin Nikki Haley mit Nancy Pelosi

Während einer Wahlkampfrede im Januar beschuldigte Donald Trump seine damalige Rivalin um die republikanische Präsidentschaftskandidatur, Nikki Haley, während des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar 2021 nicht für Sicherheit gesorgt zu haben. Haley allerdings arbeitete während der Attacke auf den Kongress in der Privatwirtschaft.

Trump machte sich während seiner Rede darüber lustig, dass Haley nicht so viele Leute begeistere wie er. „Wissen Sie, wenn sie hierherkommt, kommen etwa neun Leute, und die Presse berichtet nie über die Menschenmengen.“ Dann behauptete er, dass Haley an diesem Tag für die Sicherheit zuständig war und dass sie sein Angebot, Truppen zum Kapitol zu schicken, abgelehnt hatte.

5. Biden verwechselt Taylor Swift mit Britney Spears

Sie wird vor allem von den Demokraten umworben: der amerikanische Pop-Superstar Taylor Swift. So war es kein Wunder, dass Biden versuchte, einen lockeren Scherz zu machen, als er während der traditionellen Thanksgiving-Begnadigung zweier Truthähne über Swifts Tour in Brasilien sprechen wollte.

Allerdings sprach Biden von „Britneys Tournee“ und fügte hinzu: „Es ist derzeit ziemlich warm in Brasilien.“ Offenbar meinte er hier Britney Spears – und nicht Taylor Swift.

6. Trump wechselt im gleichen Satz seine Meinung

Umfragen sind im Wahlkampf wichtige Gradmesser. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass Donald Trump über sie spricht. Doch offenbar hat er ein ungeklärtes Verhältnis zur Demoskopie. Bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Georgia Anfang März zog Trump seine früheren Aussagen zurück, dass die Umfragen in diesem Bundesstaat gefälscht seien, da er jetzt „mit so viel Vorsprung gewinnt“.

Ignorieren Sie diese Aussage. Ich liebe die Umfragen sehr. Donald Trump, Ehemaliger US-Präsident

Zu Beginn seiner Rede sagte er, dass er während seiner erfolgreichen Präsidentschaftskampagne 2016 in Georgia gut abgeschnitten habe, 2020 noch erfolgreicher war, aber die Ergebnisse alle gefälscht seien.

Später sagte er: „Wissen Sie, die Umfragen sind alle gefälscht.“ Aber dann machte er einen Rückzieher und sagte: „Natürlich sind sie in letzter Zeit nicht manipuliert worden, weil ich mit so viel Vorsprung gewinne.“ Was ihn zu dem Schluss brachte: „Ignorieren Sie diese Aussage. Ich liebe die Umfragen sehr.“

7. Biden verwechselt den Ukraine- mit dem Irakkrieg

Es war ein peinlicher Versprecher, auf den sogar die russische Regierung reagierte. Im Juni 2023 wurde Biden von einem Journalisten gefragt, ob der russische Präsident Wladimir Putin in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine durch den Aufstand der Wagner-Söldner geschwächt worden sei. Die Gruppe war im vergangenen Jahr Richtung Moskau marschiert.

Biden antwortete: „Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber er verliert eindeutig den Krieg im Irak. Er verliert den Krieg im eigenen Land, und er ist in der ganzen Welt zu einem Paria geworden.“ Er meinte offenbar den Krieg in der Ukraine. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow sagte angesprochen auf Biden einen Tag später: „Wir beobachten die Situation sehr genau und wir hoffen, dass der Präsident bei seiner gestrigen Erklärung die Ukraine meinte.“

8. Trump verwechselt Biden mit Obama

Mit Barack Obama verbindet Trump eine herzliche Abneigung. Vielleicht war das der Grund, warum der Ex-Präsident Anfang März bei einem Wahlkampfauftritt in Virginia mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine sagte: „Putin hat so wenig Respekt vor Obama, dass er jetzt von Atomwaffen redet. Ihr habt richtig gehört. Atomwaffen.“

Barack Obama allerdings ist seit Januar 2017 nicht mehr US-Präsident. Trump wollte offenbar Joe Biden angreifen.

9. Biden sagt zusammenhanglos: „God save the Queen“

Was oder wen er meinte, war unklar. Auf einer Rede im Juni vergangenen Jahres, bei der es eigentlich um die Verschärfung der Waffengesetze ging, sagte Joe Biden plötzlich: „God save the Queen, man.“

Natürlich denkt man da an die britische Königin Elizabeth II., die im September 2022 verstarb. Jedoch war sie weder Teil des Vortrages, noch ging es irgendwie um das Vereinigte Königreich. Eine Sprecherin Bidens sagte später, er habe jemanden in der Menge gemeint.

10 Trump verwechselt Orbán mit Erdoğan

Dass Donald Trump eine Affinität für autoritäre Machthaber hat, ist bekannt. Und doch brachte er im vergangenen Oktober zwei von ihnen durcheinander. In einer Wahlkampfrede sprach Trump von Viktor Orbán, Ungarns Premierminister.

„Es gibt da einen Mann, Viktor Orbán, hat jemand jemals von ihm gehört?“, sagte Trump an seine Anhängerschaft gerichtet. „Er ist wahrscheinlich einer der stärksten Führer der Welt. Er ist der Führer der Türkei.“ Der Präsident der Türkei ist allerdings Recep Tayyip Erdoğan.