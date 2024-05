Zweiter Generalstreik in Argentinien Wie groß ist der Widerstand gegen Präsident Milei?

Juan Núñez steht vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires. Ihm gegenüber: die Polizei. Er schlägt mit einem Löffel auf einen leeren Kochtopf, die Beamten tragen Waffen und schwarze Uniformen. Núñez ist 63 Jahre alt und Lehrer. Heute ist er nicht im Klassenzimmer. Er streikt.

Im Kongressgebäude vor ihm diskutiert der argentinische Senat an diesem Donnerstag über ein Gesetzespaket von Präsident Javier Milei, das tiefe Wirtschaftsreformen vorsieht. „Ein Gesetz, das die Steuern für die Reichen senkt und die Renten der Armen kürzt – es müsste doch eigentlich andersherum sein“, sagt Núñez.

Nicht nur er streikt heute. Die Straßen von Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires sind wie leergefegt, das Personal der Busse, Züge und der U-Bahn hat die Arbeit niedergelegt. Auch Banken, Supermärkte, Schulen, Universitäten, die Müllabfuhr und die Post haben sich dem Streik angeschlossen. Es ist bereits der zweite Generalstreik seit dem Amtsantritt des rechtslibertären Präsidenten Milei vor fünf Monaten.

Immer mehr Menschen leben in Armut

Dieser hat seinen „Kettensägen“-Plan in die Tat umgesetzt und die öffentlichen Ausgaben radikal gekürzt: Mehr als zehn Ministerien wurden geschlossen, über 24.000 öffentliche Angestellte entlassen, Rentenzahlungen zurückgestellt, staatliche Subventionen für Strom, Gas und Wasser gestrichen.

Sophia Boddenberg ist freie Journalistin und berichtet seit Jahren aus Südamerika über soziale Bewegungen. Zurzeit lebt sie in Buenos Aires.

Einen Teil seiner Maßnahmen hat er per Dekret umgesetzt, der andere Teil wird in Form eines Gesetzespakets noch im Senat debattiert. Die größte Gewerkschaft Argentiniens, die zum Generalstreik aufgerufen hatte, kämpft dafür, dass es abgelehnt wird.

Der Lehrer Juan Núñez protestiert gegen Mileis Sparpolitik. Er lebt von 500 Euro im Monat. © Sophia Boddenberg

Die Stromrechnung von Juan Núñez hat sich in den vergangenen Monaten verfünffacht, die Wasserrechnung vervierfacht, sagt er. Er unterrichtet Biologie, Chemie und Physik an drei verschiedenen Schulen und verdient umgerechnet etwa 500 Euro um Monat.

„Der Präsident hat gesagt, dass er die ‚Kaste‘ zur Kasse bitten wird – offenbar sind wir die Kaste: Arbeiter und Rentner“, sagt der Lehrer. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt Zahlen der Katholischen Universität (UCA) zufolge mittlerweile unterhalb der Armutsgrenze.

Mileis radikaler Wandel trifft einen Nerv

Milei wetterte während seines Wahlkampfs gegen die „Politiker-Kaste“ als Teil seines „Anti-Establishment“-Diskurses. Damit habe er einen Nerv in der argentinischen Gesellschaft getroffen, sagt die Politikwissenschaftlerin Valeria Brusco, die an der Universidad Nacional de Córdoba zu den Beweggründen der Menschen geforscht hat, die Milei gewählt haben.

49 Prozent der Argentinier bewerten Milei als positiv

Viele seien von den traditionellen politischen Parteien enttäuscht, mit denen sich die Wirtschaftskrise in Argentinien in den vergangenen Jahren immer weiter verschlimmert hat. Für die, die ihn gewählt haben, verkörpert Milei die Hoffnung auf Veränderung.

Valeria Brusco ist Politikwissenschaftlerin an der Universidad Nacional de Córdoba und forscht zu den Beweggründen der Menschen, die Javier Milei gewählt haben.

„Wir hatten erwartet, dass die anhaltend schlechte Wirtschaftslage zu einem starken Rückgang der Unterstützung für die Regierung führen würde. Aber das ist bisher nicht der Fall“, sagt sie. Umfragen zufolge bewerten 49 Prozent der Bevölkerung die Regierung positiv und 50 Prozent negativ.

Unter denen, die Milei weiterhin unterstützen, beobachtet Brusco eine Art Kriegsdiskurs. „Sie sind bereit zu leiden, weil sie die ‚Bösen‘ besiegen wollen. Das sind in ihren Augen die Vorgängerregierungen, die sie für alle Übel verantwortlich machen“, sagt die Politikwissenschaftlerin.

Wir müssen jetzt gemeinsam ein Opfer bringen. Ein sehr großes Opfer. Nancy Baer, Rentnerin und Milei-Wählerin

Nur wenige Meter von Juan Núñez entfernt sitzt Nancy Baer auf einer Bank. An dem Protest vor dem Kongress beteiligt sie sich nicht. Die 65-Jährige ist pensionierte Dozentin und hat Milei gewählt. „Ich habe nicht für ihn gestimmt, sondern gegen die Anderen, die uns bestohlen haben“, sagt sie.

Die Rentnerin Nancy Baer hat Milei gewählt: „Wir müssen das Land wieder aufbauen.“ © Sophia Boddenberg

Mit den „Anderen“ meint sie die linksperonistische Vorgängerregierung von Alberto Fernández und auch die von Néstor Kirchner und Cristina Fernández de Kirchner, die von 2003 bis 2015 an der Macht waren. Mit dem Generalstreik ist sie nicht einverstanden. „Wir müssen das Land wieder aufbauen. Und dafür müssen wir arbeiten, nicht streiken“, sagt die Rentnerin.

Zwar ist sie nicht mit allen Maßnahmen von Milei einverstanden. Zum Beispiel mit den niedrigen Renten, den hohen Mieten und steigenden Preisen der Medikamente. „Aber wir müssen jetzt gemeinsam ein Opfer bringen“, sagt sie. „Und es ist ein sehr großes Opfer – für all das, was wir in den vergangenen Jahren durchgemacht haben“.

Politikwissenschaftlerin Brusco sagt, dass Menschen wie Nancy Baer die Hoffnung noch nicht aufgeben wollen, dass Milei die wirtschaftliche Lage verbessern wird. Die Inflation steigt unter ihm zwar etwas langsamer an, aber die jährliche Inflationsrate liegt immer noch bei über 280 Prozent.

Manche essen nur noch einmal am Tag, um zu sparen. Valeria Brusco, Politikwissenschaftlerin an der Universidad Nacional de Córdoba

Seit Jahresbeginn ist der Konsum von Lebensmitteln um 28 Prozent gesunken. „Manche essen nur noch einmal am Tag, um zu sparen. Aber die Strom- und Wasserrechnungen lassen sich irgendwann nicht mehr aufschieben“, sagt Brusco. „Die Frage ist, wie lange die Armen und die Mittelschicht durchhalten werden.“

Der Bildungsprotest, an dem Ende April hunderttausende Menschen in ganz Argentinien teilnahmen, habe etwas verändert. „Dieser Protest hat eine neue Perspektive geöffnet“, sagt sie. Der Zugang zur kostenlosen, öffentlichen Universität verkörpere für viele Menschen die Hoffnung auf sozialen Aufstieg und auf eine bessere Zukunft.

Der Generalstreik der gut organisierten Gewerkschaften am Donnerstag wurde zwar nicht von so vielen Menschen unterstützt, aber er könne politisch mehr Druck ausüben. „Der Streik zeigt, dass es Unzufriedenheit gibt“, glaubt die Politikwissenschaftlerin.

Der Lehrer Juan Núñez nahm ebenfalls an dem Bildungsprotest teil. Und er will auch weiterhin demonstrieren. „Der Protest auf der Straße gibt uns Mut“, sagt er. Ihm gehe es dabei nicht um seine Stromrechnungen, sondern um die Zukunft von Argentinien.