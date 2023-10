Kulinarischer Kalender Region entdecken, Kneipier werden, Sterne schmecken

Unsere aktuellen Empfehlungen führen zu einem Fest regional erzeugter Spitzenprodukte an der Havel, einer freundlichen Übernahme der gastronomischen Art in der Grolmanstraße und zum Gastauftritt eines Küchen-Altmeisters in Lichtenberg.

7./8. Oktober: Festessen

Wie kann Genuss regional, fair und klimafreundlich werden? Das Festival „Festessen“ gibt Erzeuger:innen aus dem Umland Gelegenheit, ihre Antworten vorzustellen. Auf dem idyllischen Marktplatz der Inselstadt Werder wird ein buntes Essensangebot serviert, veganes Gyros trifft auf Hirschbratwurst, Raclette auf Flammkuchen, Säfte auf Brandenburger Weine. Wer nach Essen und Einkaufen selbst Hand anlegen will, kann Apfelsaft pressen oder Brot backen. Neben Infos über faire Lebensmittelproduktion und Klimaschutz gibt es Musik live auf der Bühne. 11-19 Uhr, Marktplatz, Werder (Havel), Eintritt 4 Euro, Kinder frei. festessen.net

Kneipenlegende seit 130 Jahren: Der „Diener Tattersaal“ in Charlottenburg. © PR

8. Oktober: Viniculture x Diener

Am Sonntag hat der „Diener“ geschlossen. Doch die Nachbarn von „Viniculture“ haben nicht lockergelassen, um die legendäre Kneipe zu übernehmen – und sei es für einen Tag. Die Naturweinspezialisten um Holger Schwarz schenken selbst aus ihrem Sortiment ein. Die Küche liefert Eier in Senfsoße, Bouletten, Schnitzel und Bauernsülze. Wer keinen Platz mehr für die Fenster 17.30 bis 19 Uhr oder 19.30 bis 22 Uhr bekommt (Reservierung Tel. 883 81 74): Ab 22 Uhr ist die Weinbar offen für alle. Diener, Grolmanstr. 47, Charlottenburg. Infos: viniculture.de

Gastgeber in der „Hafenküche“: Küchenchef Frederik Grieb und Sommelier Mathias Brandweiner. © MALTE JAEGER

17. Oktober: Dieter Müller @Hafenküche

Gastgeber Mathias Brandweiner und Küchenchef Frederik Grieb haben ein besonderes Verhältnis zu Altmeister Dieter Müller, die beiden haben einst sein „Pots“ auf Kurs gebracht. Nun schaut der 3-Sterne-Koch in der neuen Wirkungsstätte von Brandweiner und Grieb vorbei, der „Hafenküche“ in der Rummelsburger Bucht. Zur Feier des Tages entstehen in Teamwork fünf aromenstarke Gänge, begleitet von Champagner und ausgesuchten Weinen (250 Euro inkl. Getränken). Zur Alten Flussbadeanstalt 5, Lichtenberg, Tickets: hafenkueche.de