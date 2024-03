Kulinarischer Kalender Schokolade aus aller Welt, Künstler aus Berlin, Winzer aus dem Languedoc

16.3. Schokoladen aus aller Welt

Es gibt ja gar nicht so viel, was man auf der ganzen Welt gleich gern isst. Schokolade zählt unbedingt dazu. Am 16. und 17. 3. kann man sich in der „Arena“ einmal um den Globus naschen: mit Kakaoteig-Pizza, Churros, venezolanischen Tequeños, argentinischen Alfajores, japanischen Wagashi, Crêpes, Babà, Profiteroles, Schokoladen-Tagliatelle, chinesischen Flower Cakes und veganen Waffeln mit Schokoladensauce. Dazu gibt es Vorträge, Workshops und einen Kinderbereich. Eintritt 4 Euro.

Eichenstr. 4, Treptow

20.3. Künstler:innen aus Berlin

Sieben Gänge und zwei Künstler finden am Mittwoch, den 20.3., im Charlottenburger Restaurant „Pars“ auf kreativem Wege zusammen. Begleitend zum saisonalen Menü von Alina Jakobsmeier greifen Hanna Stiegeler und Michel Wagenschütz sowohl in die Raumgestaltung als auch in die Service-Choreographie ein. 160 Euro kostet das Artist-Dinner, es startet um 19 Uhr.

Grolmanstr. 53-54, Charlottenburg

Nur vier Weine produziert das Weingut Domaine Binet-Jacquet. Die haben es aber in sich. © Alte Überfahrt

22.3. Winzer aus dem Languedoc

Olivier Binet und Pierre Jacquet bewirtschaften im Languedoc in Südfrankreich neun Hektar mit erstklassigen Lagen, teilweise bestockt mit alten, tiefwurzelnden Reben auf vielfältig strukturierten Schieferböden. In der „Alten Überfahrt“ in Werder schenken sie am Freitagmittag ihre Terroir-Weine zu einem Viergang-Menü von Sternekoch Thomas Hübner aus. Preis 179 Euro, Start 13 Uhr.

Fischerstr. 48B, Werder an der Havel.