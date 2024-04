100. Geburtstag von Wolfgang Menge Der Televisionär

Der Mann hatte Courage. Wolfgang Menge, geboren am 10. April 1924 in Berlin als Sohn einer jüdischen Mutter und eines Studienrats, desertierte als Wehrmachtsoldat, nach Kriegsende und Volontariat beim German News Service ging er nach London, er arbeitete für die „Welt“ als Korrespondent in Ostasien mit Sitz in Tokio und Hongkong. Und er fuhr als erster Reporter aus der Bundesrepublik mit der Transsibirischen Eisenbahn von Peking nach Moskau.