Waren die Fragen am Bauhaus wichtiger als die Antworten?

Die Produkte, die dort entstanden, sind ja alles Schülerarbeiten. Das darf man nie vergessen. Es sind Resultate einer pädagogischen Methode, einer Absicht, eines Leitbilds. Und das wandelte sich, denn das Bauhaus hatte die Größe, immer wieder den Kurs zu wechseln. Innehalten, Scheitern dürfen und aus dem Scheitern lernen, war Teil seiner Pädagogik. Unsere Antworten auf diese grundlegenden Fragen fallen natürlich anders aus, weil wir hundert Jahre später in einer völlig anderen Gesellschaft leben. Aber was an den Ergebnissen fasziniert, die das Bauhaus erarbeitet hat, ist ihre Zeitlosigkeit. Durch ihre Reduziertheit und Einfachheit wirken sie so frisch, als könne man es gar nicht besser machen.

Lehrer und Studierende kamen aus allen Ländern. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs positionierte sich das Bauhaus international.

Darin unterschied es sich von allen anderen Kunstschulen der zwanziger Jahre. Auch deshalb hackten die Rechtsparteien derart auf das Bauhaus ein. Vielen machte es schon damals Angst, dass fremdländische Studierende ausgerechnet an diesen kleinen Orten Weimar und Dessau eintrafen. Es gab sofort Ressentiments. Es gab Vorwürfe: Die studieren mit unseren Steuergeldern.

Welche Aspekte des Bauhauses werden Ihrer Ansicht nach übersehen?

Expertise! Bauhaus ist nicht „Do it yourself“. Ich werde oft gefragt: Ist denn Ikea nicht die Vollendung des Bauhauses? Das finde ich schwierig. Ein weltumspannender Konzern und eine Schule, die sich so gesellschaftsverändernde Fragen vorgenommen hat, sind zwei völlig auseinanderklaffende Welten. Am Bauhaus wurde Expertise gelehrt! Handwerk. Man musste drei Jahre lang das Material kennenlernen. Da brauchten Sie Durchhaltewillen und Souveränität. Sie mussten Prüfungen und Abschlüsse machen. Das ist nicht einfach irgendwas, was man lustig drei Jahre macht, um dann die Welt zu ändern. Das ist ernsthaft. Zur großen Utopie gehörte das konkrete Können.

Und das Experiment?

Natürlich! Die neuesten Materialien, die gerade auf den Markt kamen, wurden aufgegriffen. Die Weberinnen fingen an mit zerschnipselter Zellophanfolie zu arbeiten, weil sie merkten, die ist schallschluckend. Sie entwarfen daraus Wandtextilien für Musikräume. Aus dem Hier und Heute kamen die zukunftsweisenden Anstöße.

Sie sprechen die Weberinnen an. Warum stehen die Frauen am Bauhaus bis heute im Schatten ihrer männlichen Kollegen? Die Hälfte der Studierenden war weiblich.

Viele Menschen gehen davon aus, dass am Bauhaus alles anders war als in der restlichen Gesellschaft. Diese Erwartungen werden bitter enttäuscht. Die Meister am Bauhaus sind ja alle im 19. Jahrhundert geboren und in einer männerdominierten Gesellschaft aufgewachsen. Aber ich will sie überhaupt nicht in Schutz nehmen. Viele Frauen fühlten sich in die Weberei abgeschoben. Aus anderen Werkstätten wurden sie herausgehalten. Das war hochgradig ungerecht. Denn nicht nur die Weimarer Verfassung, auch Gropius’ Manifest proklamierte, dass unabhängig vom Geschlecht jeder an einer Hochschule studieren darf, der begabt ist. Das hat er nicht eingehalten. Wie so oft bei Gropius: Was er verkündet, ist sehr oft utopisch, beschreibt aber nicht den tatsächlichen Zustand. Er hat viele Leute ans Bauhaus gelockt und viele enttäuscht.

Was ist das Wichtigste, was wir heute vom Bauhaus lernen können?

Ich denke, sich wirklich im Hier und Heute zu positionieren. Und daraus zu überlegen, wie kann ich etwas verändern, auch im Kleinen. Es ist nicht jedem gegeben, visionär zu sein.

Die Fragen stellte Elke Linda Buchholz.