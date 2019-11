2020 gehen die Ärzte wieder auf große Tour. Wer sicher dabei sein will, kann sich ab morgen nachmittag, 17.00 Uhr, Tickets sichern. Der Vorverkauf läuft erst einmal exklusiv über www.bademeister.de, die offizielle Homepage der "besten Band der Welt". Einen lokalen Vorverkauf wird es nur geben, wenn Kartenkontingente aus dem Onlineverkauf übrig bleiben. Wann, wo und ob das der Fall sein wird, werden die Veranstalter in naher Zukunft bekannt geben.

Die Ticketpreise beginnen bei 46 Euro. Eine Person darf pro Konzerttermin aber nur bis zu vier Tickets erwerben, um den Schwarzhandel mit überteuerten Tickets erschweren.

Um ein Ticket auf www.bademeister.de zu erwerben, ist eine Anmeldung im internen Shop notwendig. Um einen problemlosen Ablauf zu ermöglichen, sollte man sich dort schon vor dem Verkaufsstart registrieren. In Berlin sind Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González am 18. Dezember in der Max-Schmeling-Halle zu Gast.

Die Tourdaten

07.11.20 Hannover – TUI Arena

10.11.20 Leipzig – Arena

13.11.20 Köln – Lanxess Arena

15.11.20 Bremen – ÖVB Arena

17.11.20 Wien – Wiener Stadthalle

20.11.20 Stuttgart – Schleyer-Halle

24.11.20 Hamburg – Barclaycard Arena

01.12.20 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.20 Erfurt – Messe

08.12.20 Frankfurt – Festhalle

11.12.20 Bad Hofgastein – Sound & Snow

13.12.20 Chemnitz – Messe Chemnitz

15.12.20 München – Olympiahalle

18.12.20 Berlin – Max-Schmeling-Halle

21.12.20 Zürich – Hallenstadion

Mehr zum Thema Erste Tour seit acht Jahren Die Ärzte kündigen neue Tour und Album an

Mit der Tour haben die Ärzte auch eine gleichnamige Platte angekündigt. "In the Ä Tonight" ist das erste Album nach dem 2012 veröffentlichten "Auch". Noch Anfang des Jahres hatte das Trio seine Fans mit einem Rätselspiel auf der Band-Website genarrt: Die Lösung "Abschied" war aber nicht, wie von vielen befürchtet, die Ankündigung zur Bandauflösung. "Abschied" ist ein Track aus dem neuen Album. Ob "In the ä Tonight" trotzdem der Anfang vom Ende der Herzensberliner ist? Wir hoffen es nicht. Tsp

Genauere Infos zum Kartenkauf: https://bademeister.opm-shop.com