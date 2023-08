50 Jahre Hip-Hop Als die Jugendkultur in der Bronx erfunden wurde

Zwei Plattenspieler und ein Mikrofon. Die Einfachheit dieses Aufbaus macht schon einen Teil der Poetik des Hip-Hop aus. „Weil der DJ über zwei Turntables verfügt, lebt er in zwei Zeitzonen“, erzählt der von Mamoudou Athie gespielte Grandmaster Flash in der Netflix-Serie „The Get Down“ (2016), die die origin story der einflussreichsten Jugendkultur der vergangenen fünfzig Jahre mit viel Zeitkolorit und Liebe zum Detail rekonstruiert. Die Zukunft, das ist der „Get Down“: der Beat, auf den die Party zusteuert und der die Leute auf der Tanzfläche in Ekstase versetzt.