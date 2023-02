73. Berlinale Sehnsucht nach der Menge

Selbst der Blick ist verengt. Die kanadische Filmemacherin Moyra Davey hat sich wegen der Pandemie aufs Land zurückgezogen. Füttert die Vögel, bandagiert die Fesseln der Pferde auf dem Hof, schaut zu, wie der Schnee vom Dach tropft, und legt schwarze Kreisblenden rund um die Bilder in ihrem im Forum gezeigten Essayfilm „Horse Opera“, einem der wenigen Beiträge im Festivalprogramm, die zumindest indirekt von Corona erzählen.

New York ist weit weg im Lockdown, und während die Pferde auf der Weide gähnen und pissen, läuft die Regisseurin im Haus herum und spricht Texte auf. Oft stockend, als gelte es, eine schwer lesbare Schrift zu entziffern. Es sind Erinnerungen an wilde Partys in Queens, an Raves, durchgemachte Wochenenden und Drogengeschichten, auch an das Clubleben vergangener Jahrzehnte. Archäologie einer fern gerückten Gegenwart, in manchmal poetischen, leise sich selbst ironisierenden Sätzen. Und dazu Nina Simone mit „Here Comes the Sun“.

„Horse Opera“ USA, 72 Minuten. Regie: Moyra Davey. Im Forum der Berlinale. Weitere Vorführungen: 22.2., 17.30 Uhr (Silent Green), 23.2., 17 Uhr (Arsenal 1), 25.2., 19.15 Uhr (Delphi)

Und immer wieder das Fell der Pferde, ihre zitternden, zuckenden Muskeln. Hier die Leiber der Tiere, auch von Hunden und Rehen, selbst ein Braunbär trollt sich vor die Videokamera. Dort, auf der Tonspur, die Körper der Tanzenden, der Nachhall des Rauschs in den Texten, die Beschreibung der exzentrischen Outfits feiernder Menschen.

Moyra Davey nutzt die Text-Bild-Schere, um vom Bei-sich-Sein und der Sehnsucht nach Gemeinschaft zu erzählen, von Vereinzelung und Selbstentfremdung. Ein Gegensatz, den wir nicht nur aus der Zeit kennen, als das öffentliche Leben wegen des Virus verschwunden war.

