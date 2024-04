Alter Luisenstädtischer Friedhof Historische Grabanlagen werden zu Kapelle und Trauerraum

Ein denkmalgeschütztes Mausoleum und eine monumentale Grabanlage werden in Berlin künftig für Bestattungsfeiern genutzt. Die Grabanlage der Familie Löblich-Liebau auf dem Alten Luisenstädtischen Friedhof in Berlin-Kreuzberg wird am Dienstag zur Freiluftkapelle gewidmet, wie der Evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte am Freitag mitteilte.

Das Mausoleum Kunzemann auf dem benachbarten Dreifaltigkeitsfriedhof an der Bergmannstraße soll anschließend als Trauer-Abschiedsraum eröffnet werden. Beide Denkmäler wurden restauriert.

Adressen Alter Luisenstädtischer Friedhof, Südstern 8-10, Friedhof Dreifaltigkeit II, Bergmannstraße 41.

Die Instandsetzungsarbeiten und die Nutzungskonzepte der beiden Denkmäler würden im Beisein der Superintendentin des Kirchenkreises Berlin-Stadtmitte, Silke Radosh-Hinder, vorgestellt, hieß es. Dazu wird auch der Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin, Christoph Rauhut, erwartet.

Die beiden Restaurierungsprojekte wurden den Angaben zufolge durch Fördermittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Landesdenkmalamts Berlin, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und durch Eigenmittel des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin Stadtmitte ermöglicht. (epd)