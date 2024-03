Antiisraelische Kampagne „DJs Against Apartheid“ „Ruhm den Märtyrern“

Es ist nicht die erste antiisraelische Kampagne in der internationalen elektronischen Musikszene, jedoch vielleicht die bislang extremste: „DJs Against Apartheid“ lautet der Aufruf, der am 22. Februar von New Yorker Aktivist*innen gestartet wurde und seitdem von DJs weltweit geteilt wird – auch in Berlin. Eine Kampagne, die schon die Staatsgründung Israels als „rassistische Besatzung“ palästinensischen Landes dämonisiert und den jüdischen Staat damit ablehnt. Und die terroristische Gewalt gegen israelische Zivilist*innen rechtfertigt.