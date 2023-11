ARD-Korrespondentin Ina Ruck „Es gibt eine breite Unterstützung für den Krieg“

Frau Ruck, wie stark ist Ihre Berichterstattung in Moskau eingeschränkt?

Über das direkte Kriegsgeschehen berichten wir aus Moskau bewusst nicht, diesen Teil der Berichterstattung übernehmen die WDR-Kolleginnen und Kollegen in Kiew oder Köln. Dies, weil es hier neue restriktive Mediengesetze gibt. „Diskreditierung der Armee“ ist in Russland jetzt ein Gesetzesverstoß, der mit jahrelanger Haft bestraft werden kann. Ansonsten sind wir, anders als russische Medien, kaum direkt eingeschränkt. Wir können hier sagen, was wir wollen auf dem Sender, solange wir es auf Deutsch tun und vor einem deutschen Publikum.

Klingt nicht nach großer Einschränkung.

Doch, es gibt eine Schwierigkeit, die überhaupt nicht zu unterschätzen ist. Wir müssen ständig im Blick haben, unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner nicht zu gefährden. Es reden auch nur noch wenige Leute mit uns Viele sagen, ARD? Mit Ihnen rede ich nicht. Deutschland ist ein „unfreundlicher Staat“. Andere wiederum reden sich mit ihrer Kritik fast um Kopf und Kragen: In Moskau steht ein junger Mann vor Gericht, weil er bei einer Straßenumfrage einem ausländischen Sender gegenüber Putin und den Krieg kritisiert hat. Ihm drohen jetzt zehn Jahre Haft. Da hat man als Korrespondentin viel Verantwortung bei der Entscheidung, was man sendet und was nicht.

Quellen, die nicht genannt werden können

Wie steht es dann um die Quellenlage: unbefriedigend oder befriedigend?

Wir wissen, und wir erfahren hier viele Dinge, die wir nicht mit Quelle benennen können. Ein Beispiel: Wir haben eine Reportage gemacht über das neue einheitliche Geschichtsbuch für Russlands Schulen, das Geschichte so erzählt, wie Putin sie erzählt haben möchte. Da steht unter anderem auch drin, dass die Bundesrepublik die DDR annektiert habe; die ukrainischen Maidan-Proteste werden als Militärputsch bezeichnet. Ein Lehrer hat mir dann erzählt, dass er und andere Kollegen an Sonntagen Zirkel für Kinder veranstalten, damit sie auch eine andere Seite der Geschichte erfahren. Das zu filmen, ist aber nicht möglich. Man kann das dann in einer Liveschalte erzählen, aber sobald jemand nach der Quelle fragt, kann ich sie nicht nennen.

Der Korrespondent des „Wall Street Journal“, Evan Gerskovich, sitzt unverändert in russischer Untersuchungshaft. Eine Mahnung für alle Auslandskorrespondenten?

Ja, natürlich waren wir alle geschockt, als man ihn verhaftete. Es ist ein Skandal, was mit Evan passiert. Manche westlichen Medien haben ihre Korrespondentinnen und Korrespondentinnen deswegen abgezogen. Aber es gibt auch diejenigen, die sich entschieden haben, trotz allem zu bleiben. Die Gefahr, ausgewiesen zu werden oder die Akkreditierung entzogen zu bekommen, ist natürlich immer da. Wir tauschen uns ständig aus mit den deutschen und europäischen Kollegen und Kolleginnen hier. Konkurrenz-Gedanken sind da zweitrangig, man hält zusammen.

In Ihrer Vita habe ich gelesen, dass Sie schon zum vierten Mal in Moskau Korrespondentin sind. Was hat sich an Ihrer Arbeitssituation verändert, ja dramatisch verändert?

Was sich am stärksten verändert hat, ist die Schwierigkeit, Gesprächspartner zu finden. Die Russinnen und Russen waren früher tatsächlich ein bisschen wie Leute in den USA, waren für Straßenumfragen und spontane Interviews immer zu haben.

Das hat sich hier komplett geändert. Viele haben Angst, andere sehen im deutschen Fernsehen ein feindliches Medium, das ihre positive Meinung zum Krieg angeblich nicht oder nur verfälscht wiedergeben will. Oder es gibt die Menschen, die klar sagen: Entschuldigung, ich kann und darf nicht mit ihnen sprechen. Und manchmal gibt es Leute, die sehen unsere Kamera und sagen ganz leise im Vorbeigehen: Danke, dass Sie noch hier sind.

Die massive Propaganda der russischen Staatsmedien verfehlt ihre Wirkung nicht, oder?

Es gibt in der russischen Bevölkerung eine breite Unterstützung für diesen Krieg. Das ist manchmal wirklich erschreckend. Das liegt sicher an der Propaganda, aber nicht nur. Ich glaube, es gibt auch dieses Verständnis von “Die Ukraine gehört uns”. Sie habe kein Recht, ein Staat zu sein. Viele finden, dass die Ukrainer ohnehin kein eigenständiges Volk seien. Die Propaganda bedient diese Sichtweisen massiv. Es ist überhaupt nicht so, dass die Leute kriegslüstern wären, und dass sie jeden Angriff feierten. Aber sie halten den Krieg für gerechtfertigt. Jüngst gab es eine Umfrage, laut der eine deutliche Mehrheit Verhandlungen befürwortet. Allerdings bei den meisten mit dem Zusatz: Wenn Putin das richtig findet. Und: Die territorialen Gewinne müssen bleiben.

Ina Ruck ist eine Klasse für sich. Ob in Russland oder in den USA, sie ist unterwegs zu Hause und gehört für mich zu den Garanten unserer professionellen Berichterstattung in der ARD. Mit ihren Beiträgen und Live-Gesprächen hat sie die Russlandberichterstattung des WDR für die ARD maßgeblich geprägt. Und damit auch den exzellenten Ruf des ARD-Studios Moskau fortgeführt. WDR-Intendant Tom Buhrow

Der Krieg und seine Folgen werden also akzeptiert.

Ja. Auch weil er vielen Leuten ein gutes Leben bringt – so zynisch das klingen mag angesichts der vielen Toten. Wer als Soldat in der Ukraine kämpft, verdient sehr gut. Viel Geld, das bei den Familien zuhause aufs Konto läuft. Schulden können getilgt werden, lange fällige Anschaffungen werden gemacht. Natürlich gibt es da keine Kritik am Krieg. Erst recht nicht, wenn der Vater oder Sohn zurückkommt als Kriegsheld. Und wenn jemand gefallen ist, kann es in den Augen der Familie doch nur für eine gute Sache gewesen sein. Für mich ist dieses Akzeptieren der Situation oft schwer verständlich, erst recht, wenn ich die vielen frischen Gräber auf den Friedhöfen sehe.

Sie haben 1991 an der Lomonossow-Universität in Moskau Russisch studiert. Kommt Ihnen das aus heutiger Sicht surreal, ja unglaublich vor?

Ja, natürlich. Das ist ein anderes Land und eine andere Welt geworden. Ich habe dieses Land wirklich immer sehr gemocht, habe immer eine Nähe gespürt. Jetzt frage ich mich, ob es diesen imperialistischen Gedanken in den Köpfen der Leute nicht immer schon gab, warum ich ihn nicht bemerkt habe oder nicht bemerken wollte. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eine Art Scheidungsprozess durchlaufe, eine Trennung von dem Russland, das ich früher so mochte und das ich im neuen Russland kaum noch finde. Es ist echt sehr schmerzhaft.

Wären Sie jetzt lieber im neuen ARD-Studio in Kiew?

Wo ich lieber wäre, kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber ich halte es für total wichtig, jetzt hier in Moskau zu sein. Es braucht Augenzeugen. Wir erleben hier Geschichte live, wir sehen, wie sich ein Land rasant verändert und immer weiter verschließt. Ich war gerade in einer riesigen neuen Ausstellung, in der alle russischen Regionen ihre Sehenswürdigkeiten oder Errungenschaften präsentieren, so, wie das früher die Sowjetrepubliken gemacht haben. Dabei sind auch die vier sogenannten neuen Regionen, die Russland völkerrechtswidrig in der Ukraine besetzt hält. Russland wird größer, es ist einig und stark – das ist die Botschaft, die man dort vermitteln will. Schon in den ersten drei Tagen war eine halbe Million Menschen dort, bis zum April wird die Ausstellung dauern.

Das Interview führte Joachim Huber.

.

.