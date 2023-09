Art Week mit Kindern Fünf Tipps, wie es funktionieren kann

Kunst = Mensch = Kreativität = Freiheit. Unter dieses Motto stellte der deutsche Künstler Joseph Beuys einst sein Schaffen und für viele Menschen mag darin eine wahre Erkenntnis stecken. In einem anderen Kontext – weit weg von Beuys' Verständnis – wird Kunst hingegen mit Zwang verknüpft, und zwar gerne dann, wenn gutbürgerliche Eltern sich in den Kopf gesetzt haben, ihre Kinder kulturell zu bilden und sie gegen ihren Willen in Museen und Galerien zu schleppen.