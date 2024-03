Aufsässige und höhnische Gespenster Die amerikanische Dichterin Marcia Nardi wird wiederentdeckt

Zum einzigen veröffentlichten Band der Dichterin Marcia Nardia schrieb Louise Bogan 1956 im „New Yorker“: „Oft genug scheint sie nicht Gedichte zu schreiben, sondern sich von ihnen schreiben zu lassen.“ Aber: „Miss Nardi beweist, dass sie jemand ist, der geschrieben werden sollte.“ Bogans Stimme war eine Ausnahme, die meisten Kritiken waren abschätzig. Von Nardis „Poems“ existieren nur noch einige wenige Exemplare der schmalen Erstausgabe.

Das Buch Marcia Nardi: Gesammelte Gedichte / Collected Poems. Zweisprachige Ausgabe. Herausgegeben, aus dem amerikanischen Englisch und mit einem Nachwort von Stefan Ripplinger. Zero Sharp, Berlin 2023. 238 Seiten, 24 €. © zerosharp; Bearbeitung: Tagesspiegel

Anders als bei Kritikern fand Nardi bei berühmten Kollegen wie Robert Lowell oder Randall Jarrell Anerkennung. Die verkorkste Rezeption hat der Übersetzer Stefan Ripplinger in einem kurzweiligen Essay dargestellt. Ripplinger, Berlins bescheidenster Literaturaktivist, hat für die Vielfalt der Tonlagen im Deutschen ein passend eigenwilliges Idiom gefunden. Auch ein Lakoniemonster wie „Let the prices soar/ (Ah the war … the war!/ It’s hell and it’s swell–/ Like liquor!“) bringt ihn nicht aus dem Tritt: „Was soll uns der krasse Preisanstieg/ (S’ist Krieg … Krieg!/ Das ist höllisch und ist bombig/ Und wird wie Schnaps runtergefetzt!),“ lautet die letzte Strophe von „Rüstungsfabrik“ (Defense Factory).

Marcia Nardi (1901 – 1990), Tichter litauisch-russischer Juden, hat ihre bürgerliche Herkunft aus Manhattan - der Vater Zahnarzt, die Geschwister Überflieger - gerne kaschiert. Ihre harten Lebensumstände als alleinerziehende Mutter wurden – nach der Ausgrenzung aus der Familie („white trash“) – nur durch gelegentliche Stipendien erleichtert. Der biografische Beipackzettel lanciert gleichwohl kein Opfer-Narrativ: „Diese Paria-Position nimmt sie ein, nicht nur als Frau, sondern als arme Frau und als alte Frau. Aber sie ist kein verstummter, geknickter Paria, sondern ein höhnischer, aufsässiger und geistreicher.“

Ripplinger hält seinen Groll angesichts der von ihm so empfundenen Indolenz des Literaturbetriebs gegenüber Nardi im Zaum und gerät sogar ins Schwärmen: „Mir ist keine Dichterin, kein Dichter bekannt, die oder der einen so subtilen Gebrauch vom Reim machte.“ Es sind Gedichte von zeitlos eleganter und wirkungsbewusster Konzeption zu finden wie „Gestrandet ohne Gedicht“. Darin heißt es: „Doch mussten das Erlöschen meiner Epoche / Und meines Lebens / Blasse Gespenster bleiben, / Denn ich konnte es nicht schreiben“.

Die von feministischer Theorie geprägter Frage, ob ihre Briefe an William Carlos Williams, die dieser in seinem Versepos „Paterson“ zur Gestaltung der Figur Cress ohne Wissen der Autorin verwendete, „ihre am meisten beeindruckenden Werke sein“, lässt sich nun eindeutig verneinen. Für die folgende Auflage dieser Edition von Zero Sharp wünscht man sich allerdings eine stabilere Bindung: Gedichte dieser Qualität werden tatsächlich gelesen.