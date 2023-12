Aziza A. und die Gazino Night 90’s Am Ende tanzen immer alle

Wenn das keine liebevolle Begrüßung ist: „Danke euren Füßen, dass sie euch hergetragen haben“, ruft Aziza A. in den großen Saal des Heimathafens Neukölln, wo an diesem Abend jeder Platz an den runden Tischen besetzt ist – von Familien, von Jungen und Alten, von Musikliebhabern und Feierfreudigen. Alle sind sie in festlicher Kleidung gekommen, in großer Garderobe. Wie es sein muss bei einer stilechten Gazino Night. „Alle hoch von den Stühlen, Tanzen ist erwünscht“, wird Aziza A. nach ein paar einleitenden Nummern fordern, und selbst die weniger Extrovertierten folgen. Auch das gehört einfach dazu.