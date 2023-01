Ballhaus Prinzenallee Politisches Theater im Soldiner Kiez

Der Eingang zum Theater ist leicht zu übersehen, er liegt in einer Hofeinfahrt an der Prinzenallee, zwischen Imbissen und Allerwelts-Geschäften. Überhaupt fehlt es dem Haus noch an Sichtbarkeit, zumindest medial, auf der Stadtkarte der Kulturstandorte haben die meisten Berichterstatter:innen bislang kein Fähnchen im Soldiner Kiez gesetzt. Was durchaus ein Versäumnis ist. Denn hier, im Ballhaus Prinzenallee, wird wirklich gutes Theater geboten.

An einem Freitagabend ist der Saal mit gut 200 Zuschauer:innen ausverkauft. Im Viertel und darüber hinaus hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren schon herumgesprochen, dass der historische Hinterhof-Bau mit der modernen Glasfassade einen Besuch lohnt.

Auf dem Spielplan steht das Stück „NSU – Auch Deutsche unter den Opfern“ von Tuǧsal Moǧul, ein noch immer brandaktuelles Rechercheprojekt über die Morde der braunen Terrorzelle und die nie aufgeklärte Rolle, die vor allem der Verfassungsschutz dabei gespielt hat. Ein harter, beklemmender Stoff, zugleich poetisch und direkt in Szene gesetzt. Der Beifall am Ende ist stark.

Ufuk Güldü, der das Ballhaus Prinzenallee leitet, hat am gleichen Standort schon zuvor fünf Jahre lang das Theater 28 betrieben. Gespielt wurde ausschließlich auf Türkisch für die Community, Komödien vor allem. „Die Leute wollen lachen, sie haben sowieso schon genug Stress“, sagt Güldü, von Hause aus Schauspieler, später Regisseur.

Der Erfolg war groß, nicht nur in Berlin, die Company hat bundesweit rund 150 Tourneen absolviert. Es hätte so weitergehen können. Aber mit Beginn der Pandemie wurde dem Theaterleiter klar, „dass ich eine neue Herausforderung brauche“. Er wollte ein Haus, das sich mehr öffnet, interkulturelle Begegnungen schafft und gesellschaftlich relevante Themen verhandelt. Eine Plattform für junge und junggebliebene Theatermacher:innen aus Berlin. „Ein Angebot, das im Wedding bislang gefehlt hat“, so Güldü.

Mit Freunden wie Christian Bojidar und Oliver Toktasch – heute Produktions- und Programmleiter – brachte er 2020 das Ballhaus Prinzenallee an den Start. Die erste Eigenproduktion der neuen Spielstätte war das Stück „Migranten“ des rumänischen Autors Matéї Visniec, inszeniert von Toktasch, der hauptberuflich am Hans Otto Theater in Potsdam beschäftigt und dort unter anderem für die Bürgerbühne zuständig ist.

Kunst mit wenig Geld

Bojidar wiederum arbeitet seit längerem in verschiedenen Funktionen am Gorki Theater, aktuell zählt er dort zum Ensemble der Inszenierung „Bühnenbeschimpfung“ in der Regie von Sebastian Nübling. Was schon erahnen lässt: das Ballhaus Prinzenallee ist nicht der Ort, an dem Künstler:innen des Geldes wegen arbeiten. Sondern aus Idealismus. Nicht selten ehrenamtlich.

Das Theater hat eine einjährige Förderung als Produktionsort bewilligt bekommen, in Höhe von 30.000 Euro. Das reicht nicht mal, um die Miete für eine Saison zu zahlen (das Haus gehört einem privaten, jedoch kulturaffinen Investor). Feste Angestellte gibt es nicht, nur Honorarkräfte. Alles, was möglich ist, erledigen Güldü und Toktasch selbst, angefangen beim Putzdienst, über den Ticketverkauf und die Grafik der Plakate bis zur Disposition. „An unserem Liederabend ‚Istanbul’ sind vier Schauspieler:innen und vier Musiker:innen beteiligt – Spieltermine zu finden kostet eine Woche und 90 Telefonate“, beschreibt Toktasch. Und schiebt lächelnd nach: „Noch sind wir jung und haben Energie“.

Bestehen kann das Ballhaus Prinzenallee nur, weil der Trägerverein des Hauses – „interkulturell Aktiv e.V.“ – immer wieder Mittel zuschießt und Einnahmen des nach wie vor als Tourneegruppe existierenden Theaters 28 das Projekt querfinanzieren. Zudem wurden in der Corona-Zeit Mittel aus dem Fonds „Neustart Kultur“ für verschiedene Eigenproduktionen bewilligt. Langfristige Planung ist freilich nach wie vor kaum möglich. Wozu Toktasch sagt: „Uns war von Anfang an klar, dass es dauern würde, bis wir uns als Spielstätte etabliert haben“.

Nonstop politisch

Die Neuentdeckung von Ballhäusern als Theater hat in Berlin ja Tradition. Siehe das Ballhaus Ost, oder natürlich das Ballhaus Naunynstraße. Jetzt also: Ballhaus Prinzenallee. Das Haus hat eine wechselvolle Geschichte: In den 1920er Jahren war es ein Arbeiter:innenlokal und Ort der Linken. In der Nazizeit wurden dort Kommunist:innen gefoltert und ermordet, nach dem Krieg war dort ein französisches Gefangenenlager errichtet, später beherbergte der Raum unter anderem ein Gotteshaus, eine Diskothek in den 1980ern, die Zweitspielstätte des Chamäleon Varités sowie verschiedene Vereine. Erst mit dem Theater 28 zog so etwas wie Kontinuität ein. Mit dem Ballhaus Prinzenallee soll sich die fortsetzen.

Der Zuschauerraum des Ballhaus Prinzenstraße.

„Nonstop politisches Theater“ lautet aktuell das Spielzeitmotto. Neben „NSU“ hat das Haus unter anderem „Der kleine Spatz vom Bosporus“ in der Regie von Selin Işcan im Repertoire, eine musikalische, deutsch-deutsche-Geschichte aus migrantischer Perspektive, ebenfalls von Tuǧsal Moǧul geschrieben, bald folgt „Wohin“, ein Stück über Flucht und Träume vom besseren Leben der Autorin Hüseyin Alp Tahmaz. Gespielt wird auf Deutsch mit türkischen Übertiteln, oder umgekehrt.

Güldü und Toktasch wollen aber nicht nur ihr eigenes Programm fahren, sondern das Theater explizit auch für Gastspiele von Künstler:innen und Gruppen öffnen, deren Arbeiten sie spannend finden. „Das hier soll nicht nur unser Ort sein“, betont Güldü. Aus Theater-28-Zeiten verfügt er über ein großes Netzwerk, in der türkischen ebenso wie in der iranischen, russischen oder syrischen Community Berlins.

Das Ballhaus Prinzenallee ist auch ein Haus, wo Künstler:innen aus der Türkei und andere Neu-Berliner:innen andocken, die in der Heimat aus politischen Gründen nicht mehr arbeiten können oder wollen. Övul und Mustafa Avkıran zählen dazu, die „NSU – Auch Deutsche unter den Opfern“ inszeniert haben. Die starken Schauspieler:innen – Freya Kreutzkam, Jules Armana und Lukas Schmidt – beleben Moǧuls Text unter einem Bühnen-Himmel aus Aktenseiten, auf einer kargen Bühne mit Klavier. Es ist ein Theater, das keine Effekte braucht, um Wirkung zu erzielen.

Langfristig, fügt Ufuk Güldü noch an, soll das Ballhaus Prinzenallee sich als Ort etabliert, wo Leute einfach vorbeischauen und fragen: Was spielt ihr heute? Weil klar ist: Hier kann man immer hingehen. „Man soll ja Ziele haben“, sagt Güldü. „Und Ziele haben wir“.

