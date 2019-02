Ein Festival leiten ist Simultankunst. Vor Christian Bales abendlichem Auftritt auf dem roten Teppich sind die Shooting Stars dran. Zehn junge Schauspielerinnen und Schauspieler baden im Blitzlichtgewitter, Kulturstaatsministerin Monika Grütters drängelt sich dazwischen, umarmt den Chef. Für einen Moment fragt man sich, wie gut er auf sie zu sprechen ist. „Wehmut“, das Wort sagt er oft. Dem Branchenmagazin „Variety“ hatte er nochmals beteuert, ein klarer Schnitt sei gut, aber zunächst sei es ihm schwergefallen, das Aus zu akzeptieren. Schmerzfrei ist Kosslicks Gelassenheit nicht.

Zwei Stunden vorher, bei Denis Cotés kanadischem Wettbewerbsfilm, gibt es eine echte Weltpremiere am Teppich. Kosslicks Nachfolger Chatrian steht da, zum allerersten Mal. Nicht Arm in Arm mit dem Noch-Chef, sondern diskret hinter der Tür. Die offizielle Stabübergabe werden sie wohl auch bei der Bären-Gala an diesen Samstag nicht zelebrieren, denn Kosslick ist ja noch bis Ende Mai im Amt. Jetzt lässt sich der künftige Chef nur das Protokoll erläutern, hinter den Kulissen. Noch ist Chatrian einer, der zuschaut, sich schlau macht. Man muss die Dinge erst kennen, bevor man sie ändert, möglicherweise.

Hommage für den „Best Dieter Ever“

Nein, hier geht es nicht zu wie bei der Volksbühne, als Castorf-Nachfolger Chris Dercon auf verschlossene Türen stieß. Der Wechsel zur Doppelspitze gestaltet sich als freundliche Übergabe, bisher jedenfalls. Man sieht sie denn auch ständig bei der 69. Berlinale: Chatrian und Rissenbeek nehmen an der Eröffnung teil, mischen sich bei Branchentreffs und Partys unter die Gäste – beim Forums-Empfang im ehemaligen Weddinger Krematorium, dem Silent Green, taucht Chatrian um Mitternacht auf, mit geschultertem Rucksack. Die beiden lassen sich vom Technik-Personal in zahlreiche Abläufe einweihen, treffen Sektionsleiter und Regisseure.

Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek (links) mit der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Foto: Christoph Soeder/dpa

Eine Findungsphase mit sogenanntem „Shadowing“: Noch bleiben sie im Schatten der jetzigen Truppe, äußern sich nicht über Ideen und Pläne. Rissenbeeks Vertrag beginnt im März, der von Chatrian im April. Ab Juni, nach Kosslicks letztem Amtstag, haben sie freie Fahrt. Lediglich den Termin für die Berlinale 2020 haben sie schon festgelegt: Ab 20. Februar, erstmals nicht vor, sondern nach den Oscars, weil die früher stattfinden denn je.

„Wir sprechen seit September mit allen Abteilungen“, sagt Mariette Rissenbeek. Alle seien daran interessiert, den „Neuen“ ihre Anliegen und ihr Knowhow zu kommunizieren. „Die Türen stehen offen“, bei allen sei die Bereitschaft groß, „eine gemeinsame Grundlage für die künftige Berlinale zu schaffen“. Dass die „Variety“ nicht nur eine 15-Seiten-Hommage für den „Best Dieter Ever“ druckte, sondern in der gleichen Ausgabe erste Namen von Chatrians Kuratoren-Team bekanntgab (aus seiner bisherigen Locarno-Truppe), hat alle verärgert. Den aktuellen Festivalstab genauso wie Chatrian und Rissenbeek. Die beiden hatten jede Auskunft verweigert, das Blatt beruft sich auf andere Quellen. Wobei nur das Timing unhöflich ist. Es ist üblich, dass neue Festivalchefs die Auswahlkommission austauschen, das war auch bei Kosslick so.

Offene Baustellen für die Berlinale 2020

Offene Baustellen finden sich genug. Die vielfach angemahnte Qualitätssteigerung des Wettbewerbs. Die Profilierung der Reihen. Neue Chefs oder Sous-Chefs für das Panorama, die Shorts, das Forum (wobei letzteres wohl autonom bleibt, auch bei der Leitungsfrage). Die radikalen Marktveränderungen durch die Streamingplattformen. Und das Terminproblem: Soll die Berlinale auf Dauer nach den Oscars laufen und Cannes noch näher auf den Pelz rücken oder in den Dezember wechseln, um wieder für Oscar-Anwärter attraktiv zu sein?

Fragen, die sich nicht in acht Monaten klären lassen: 2020 wird ein Interimsjahr, mit Jubiläumsprogramm zum 70. Festivalgeburtstag. Dass die Berlinale ein Publikumsfest mit vielen Programmschienen bleibt, wird sich kaum ändern: Chatrian kommt schließlich vom Publikumsfestival Locarno. Ob sie auch vegetarisch bleibt? Nebensache.

Zurück im VIP-Raum: Christian Bale ist da, er war schon oft hier zu Gast. Der Star ist konsterniert, dass der Chef abtritt. Geht in Ordnung, meint Kosslick, es gib ein Leben nach der Berlinale. Fotograf Kassner bringt das Bale-Plakat gleich persönlich in den Berlinale Palast. Ausnahmsweise. Dieses Jahr ist eben besonders.