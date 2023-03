Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek geht

Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek wird ihren bis Ende März 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern. Der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) hat dies in seiner Sitzung am 30. März „mit großem Bedauern und Respekt“ für ihre Entscheidung zur Kenntnis genommen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Rissenbeek, die ihr Amt 2019 gemeinsam mit dem neuen Künstlerischen Direktor Carlo Chatrian in der Nachfolge von Dieter Kosslick antrat, wird mit Chatrian noch die 74. Berlinale vorbereiten und durchführen. Der Aufsichtsrat würdigte die Verdienste der 67-Jährigen. Sie habe die Berlinale mit höchstem persönlichen Einsatz erfolgreich geleitet und insbesondere während der Corona-Pandemie vor schwerem Schaden bewahrt. Aufsichtsratsvorsitzende Claudia Roth bedauerte Rissenbeeks Entscheidung ebenfalls ausdrücklich und betonte das hohe persönliche Engagement der Niederländerin. „Dass das Festival trotz aller Einschränkungen in jedem Jahr stattfinden konnte, ist der Verdienst ihrer unermüdlichen Arbeit“, so Roth.

Mariette Rissenbeek war zuvor als Produzentin und bei der Branchen-Auslandsvertretung German Films tätig, seit 2011 als Geschäftsführerin. Mit Erreichen des Rentenalters möchte sie sich nun neuen Aufgaben widmen.

Über die Zukunft des Künstlerischen Direktors Carlo Chatrian ist offenbar noch nicht entschieden. Claudia Roth wurde als Aufsichtsratsvorsitzende beauftragt, mit dem 51-Jährigen Gespräche über eine Vertragsverlängerung zu führen und laut Mitteilung auch die Governance-Struktur der Berlinale zu evaluieren.

Ein:e Nachfolger:in für Rissenbeek wird nicht leicht zu finden sein. Schon bei der Suche nach Kandidat:innen für die Nachfolge Kosslicks - der Geschäftsführung und künstlerische Leitung in Personalunion innehatte - war insbesondere lange nach einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin gesucht worden. Am Ende bat die Findungskommission eins ihrer Mitglieder, den Job zu übernehmen: Mariette Rissenbeek.

