Berliner Rapper Symba Schokoriegel statt Schusswaffen

Es lässt sich nicht gerade behaupten, dass sich der Rapper Symba zwingend nach den Wünschen anderer richtet. „Die woll’n ein Album, doch bekomm’n kein Album / Das ‘n Drei-Gang-Menü und nicht all-you-can-eat“, rappte er 2020 und so kam auch eine Weile erstmal kein Album. Knapp drei Jahre später ist der dritte Gang offensichtlich fertig. Mit dem gerade erschienenen“ Symba Supermann“ (Symba/Columbia/Sony) serviert der Berliner seinen Fans den ersten langersehnten Longplayer - ein anderer Wunsch bleibt erstmal unerfüllt.

Das Album beginnt zuckersüß mit dem Track „Hdgdl“ (kurz für „Hab dich ganz doll lieb“) und einer positiven Grundstimmung. „Schreib mir: „Hdgdl“, vielleicht schick’ ich dann ein Herz. Manche Leute tragen Waffen, andre Leute tragen Schmerz“.

Symba, der eigentlich Sylvain Mabe heißt, hat ein „etwas zu schickes“ Café als Treffpunkt vorgeschlagen, wie er beim Betreten des Cafés im Literaturhaus nahe dem Kurfürstendamm lachend feststellt. Er bestellt Pfefferminztee und ein Stück Käsesahnetorte. Der 23-Jährige erzählt von den Reaktionen auf seinen ersten Song auf Youtube: „Krass, schau mal wie der sich bewegt, was er sagt, wie er seine Stimme benutzt“.

Tatsächlich wirkt seine Art zu rappen unkonventionell. Symba reiht in seinen Texten Alltagsbeobachtungen aneinander, springt von einem Thema zum nächsten, baut Assoziationsketten auf und reißt sie urplötzlich wieder ein. Oft scheint es, als rappe er Off-Beat, er experimentiert viel mit Adlibs, macht dadaistisch anmutenden kurze Geräusche zwischen den Parts und in der Hook.

Nach dem leichtfüßigen Beginn folgt auf dem Album eine unerwartete melancholische Wendung. „Leben ist gefährlich“ ist der wohl stärkste Song der Platte und erzählt von der Lebensrealität Anfang 20-Jähriger, die sich mit Zukunftsängsten und Gegenwartsblues auseinandersetzen müssen. „Auf einmal soll ich dann erwachsen sein / Ich weiß doch gar nicht, was das heißt, Digger / Die Welt da draußen kann belastend sein“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dabei bemüht sich Symba um eine sehr unmittelbaren Sprache, fast schon kindlich werden Emotionen ungefiltert ausgesprochen. Trotzdem bleibt er meist vage und kryptisch: „Selbst Leute aus meinem Umfeld verstehen meine Texte manchmal nicht,“ erzählt er. „Die Art und Weise, wie ich Dinge formuliere, ist vielleicht etwas abstrakt und absurd, aber für mich in meinem Kopf ergibt es Sinn.“

Seine bildhafte Sprache erklärt sich vielleicht durch seine zweite Leidenschaft: Film. Sylvain Mabe studierte mehrere Semester Regie an der Filmuniversität in Babelsberg und stand zum Beispiel schon für den Film „Bibi und Tina 3“ vor der Kamera. Im Sommer trat er bei Gigs vor rund 8.000 Menschen auf Festivals auf und seine Songs werden millionenfach gestreamt. Dennoch beschreibt er Musik als eine Tätigkeit, die so nebenbei mitläuft und die er trotz einer ausverkauften Tour wie ein Hobby betreibt.

Erzählt er von seiner Rolle auf der Bühne oder seiner Musik, so verwendet er meist die dritte Person, sagt „Symba“ statt „Ich.“ „Es fiel mir bisher immer schwer, mich als Musiker zu sehen. Aber nach der Zeit, die ich es jetzt mache und den großen Bühnen, auf denen wir gespielt haben, kann ich es ja nicht mehr ganz leugnen“, meint er.

„Es fiel mir bisher immer schwer, mich als Musiker zu sehen“, der Berliner Rapper Symba. © Laura Titze

Sylvain Mabe erzählt von Dreharbeiten und dass er bei einem kleinen Projekt bald selbst wieder Regie führen möchte. „Ich finde es schön und wichtig, Dinge zu haben, zu denen man hin flüchten kann“, meint er.

Zusammen mit dem Rapper Pashanim ist er Teil des 2017 gegründeten Künstler-Kollektivs „Playboys Mafia“. Die beiden sind seit der Kindheit befreundet, wuchsen teilweise gemeinsam auf.

Mit ihrer unverbrauchten Art, einem neuen Sound und einer treffsicheren Ästhetik drückten beide der Szene ab 2019 aufs Auge, wie eindimensional der Deutschrap damals war. Ein Erweckungsmoment für ein Genre gefangen in Machogehabe, abgehalfterten Rap-Granden und generisch wirkenden Newcomern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auch sonst bilden sie einen Gegenentwurf zur modernen Musik-Industrie: Große Marketingkampagnen, Kollaborationen und andere Promo-Tools: Fehlanzeige. Bis auf wenige Ausnahmen geben sie keine Interviews. „Seit zwei Jahren kommen Leute zu mir und sagen: Willst du nicht mal einen TikTok machen? Aber bisher hatte ich einfach keine Lust. Vielleicht sind das sogar Entscheidungen, die einen Geld kosten oder Zuhörerschaft. Ich will mir aber darüber keinen zu großen Kopf machen und bin froh, dass es auch ohne geht.“

Auf der Single-Auskopplung Late-Time, einer gefühlvollen Ballade, heißt es: „Tanz' in neuen Nikes, bin am Nokia, nicht auf FaceTime“. Instagram habe er nicht mal auf dem Handy, nur auf dem iPad, dass seine Mutter bei einer Tagesspiegel-Abo-Aktion geschenkt bekam und auf dem er seine Texte schreibt, wie er lachend erzählt.

Oft vergehen zwischen einzelnen Single-Releases mehrere Monate, in denen es komplett still um die beiden Rapper ist, bevor ohne große Ankündigung ein neuer Song veröffentlicht wird. „Da steckt keine große Strategie dahinter. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr nur zwei oder drei Lieder rausgebracht, aber vor allem, weil ich einfach wenig im Studio war und andere Sachen gemacht habe“, erklärt Symba.

Die unregelmäßigen und wenigen Releases von Symba und Pashanim waren in der Vergangenheit schon Anlass für obskure Gerüchte: Pashanim werde erpresst und könne deshalb nur so wenig Musik herausbringen. Im Tagesspiegel widerlegte er die Gerüchte.

Beide stürmten Charts und Schulhöfe und im Sommer 2020 schien es unmöglich, einen Stadtspaziergang zu machen, ohne an jeder Straßenecke Songs der beiden zu hören.

Es ist einfach die Zeitung, mit der ich aufgewachsen bin. Symba über den Tagesspiegel

Beide kommen ohne Sexismus in ihren Texten aus; Frauen sind in den Musikvideos ganz selbstverständlich Teil der Crew, der man beim Abhängen in der Großstadt zusieht – leider immer noch keine Normalität im Deutschrap 2023.

Im Video zu einem seiner ersten Songs hält Symba einen süßen Schoßhund wie einen Kampfhund an der Leine, der Song ist eine Ode an einen Schokoriegel, statt Schusswaffen besingt er Spielzeugpistolen.

Auch der Tagesspiegel, der sonst eher selten in Raptexten vorkommt, bekam schon eine Line ab. 2020 rappte Symba: „Ja, ich les’ jeden Tag Tagesspiegel, wenn ich wach bin“. Im Gespräch sagt er: „Es ist einfach die Zeitung, mit der ich aufgewachsen bin.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der melancholische Mittelteil gibt dem Album Struktur und nimmt ihm so trotz der teils sehr unterschiedlichen Beats von Größen wie Stickle, Micksu und Macloud oder Bazzazzian den Charakter eines Mixtapes.

Darum herum finden sich Ansammlungen von Singles in typischer Symba-Manier, voller popkultureller Referenzen und Erzählungen über das Rumhängen mit Freund:innen mit beneidenswert viel Tagesfreizeit. „Symba Supermann“ ist ein gelungenes Debütalbum - und macht Lust auf mehr.

Was das sein könnte? Seit Symba den unveröffentlichten Song „Playboys weinen auch“ vor rund zwei Jahren in einem Instagram-Live-Video kurz ansang, hat sich ein kleiner Mythos gebildet. Fans überbieten sich auf „Soundcloud“ mit der vermeintlich besten Version des Mitschnitts und fordern die Ballade auf Konzerten.

Auf der Releaseparty in einem Club in Berlin-Kreuzberg erfüllt Symba seinen Fans irgendwann den Wunsch, performt den Track und dafür, dass er nirgends in voller Länge, geschweige denn in voller Qualität zu hören ist, kann die Menge überraschend textsicher mitrappen. Den vermeintlich logischen Schritt, den Song jetzt aufs Album zu packen, ging Symba nicht. Bei Tee und Torte macht Symba Andeutungen, dass es jetzt bald so weit sein könnte mit dem Release. Zu sicher sollte man sich aber nicht sein. Ein Drei-Gang-Menü ist schließlich kein All-you-can-eat.

Zur Startseite