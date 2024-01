Berlins Orchester im Vergleich Ihre Schwächen, ihre Stärken

Für Menschen, die Rankings lieben, hat die Berliner Orchesterszene wenig zu bieten. Denn eine „Top 5“-Liste lässt sich für die großen sinfonischen Ensembles der Hauptstadt nicht einfach mal so eben erstellen. Unstrittig ist nur Platz eins. Den belegen natürlich die Philharmoniker. Doch die übrigen Akteure agieren ziemlich auf Augenhöhe – also Rundfunk-Sinfonieorchester und Deutsches Symphonie-Orchester, Konzerthausorchester und Staatskapelle. An ihren besten Abenden reichen alle von ihnen ganz nahe an die Philharmoniker heran.