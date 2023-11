Berührungen im Archiv Julia Lübbeckes Ausstellung über stille Arbeitskämpfe

Die Hände arbeiten sich durch Ordner und Karteien, vielleicht mit dem rauschhaften Gefühl im nächsten Moment auf etwas Entscheidendes zu stoßen. Das Gewicht von Aktenbergen auf den Armen, später die Müdigkeit nach Stunden des Sichtens und Lesens im künstlichen Licht. Wer schon einmal in Archiven recherchiert hat, war in vielleicht überraschender Weise mit der eigenen Körperlichkeit konfrontiert. Das Archiv als Wissensort ist dabei selbst kaum unkörperlich: fragile Archivalien, die geduldig darauf warten, angeschaut und in Zusammenhang gebracht zu werden, die seltsamen Architekturen, die sie bewahren.

Aktenberge auf den Armen

In den Werken von Julia Lübbecke, die derzeit in einer Ausstellung im Weißenseer Projektraum Neun Kelche zu sehen sind, geht es um die Physis einer ganz bestimmten Art des Archivs. Seit Jahren recherchiert die Berliner Künstlerin in „Archiven von unten“ zu Arbeitskämpfen, Klassen- und Geschlechterfragen. Gerade an diesen nicht-institutionellen Wissensorten – meist privat initiiert und ohne öffentliche Finanzierung – zeigt sich eine verbrauchte Materialität, die den prekären Bedingungen entspricht, gegen die sich die sozialen Bewegungen formiert haben.

Lübbeckes überdimensionale Reproduktionen ihrer Fundstücke muten skulptural an. Deutlich hervor treten die ursprünglichen Knicke, Dellen und Ablagerungen am Material – die Zeuginnen vergangener Berührungen. Entsprechend auch der Titel der von den Projektraum-Gründerinnen Kira Dell und Laura Seidel kuratierten Schau: „Kleber und Falten“.

Archive unterm Radar

Die von der Künstlerin verfolgte Ästhetik des Prekären verweist zugleich auf Lücken in der Geschichtsschreibung. Was an Orten wie dem feministischen Archiv FFBIZ, der Robert-Havemann-Gesellschaft oder dem Queer*Feministischen Archiv LIESELLE zu finden ist, hat selten Einzug in das offizielle Narrativ gefunden.

Zur Ausstellung Bis 17. 12, „Kleber und Falten“, Öffnungszeiten: immer freitags 14–19 Uhr (außer am 10. 11.), sowie auf Anfrage. Neun Kelche, Pasedagplatz 3-4, Berlin-Weißensee. Info: neunkelche.de

(außer am 10. 11.), sowie auf Anfrage. Neun Kelche, Pasedagplatz 3-4, Berlin-Weißensee. Info: neunkelche.de 10. und 11.11. Workshop „Touching the Archive”, in Kooperation mit dem Exzellenzcluster Temporal Communities an der FU Berlin und dem Schwulen Museum

„Touching the Archive”, in Kooperation mit dem Exzellenzcluster Temporal Communities an der FU Berlin und dem Schwulen Museum 15.12. Finissage, 17–21 Uhr, mit Künstlerinnengespräch und einer Lecture Performance von Julia Lübbecke

Es ist diese „politische Dimension des Materials“, der Lübbecke sich verschrieben hat. Zu dem Werkzyklus von neun Arbeiten, die sie aktuell zeigt, zählt beispielsweise eine übergroße Reproduktion der Rückseiten zweier Flyer der „Lila Offensive“, einer nichtstaatlichen Frauengruppe in der DDR, die in den 1980ern mit diesen Wurfzetteln zu Vernetzungstreffen aufrief. Lübbecke hat die von Nässe gezeichneten Überreste auf wasserfestes Material übertragen. Es scheint kaum ein Zufall zu sein, dass es keine besser erhaltenen Flyer ins Archiv geschafft haben.

Julia Lübbeckes Hand hält ein Dia, Archivarbeit ist auch Körperarbeit. © Julia Lübbecke, Délire du toucher, 2023 © VG Bildkunst Bonn 2023

Mittig im Raum am Pasedagplatz schwebt ein Lamellenvorhang, wie er in vielen Archiven als Lichtschutz zu finden ist. Er verbindet zwei raumgreifende Aluminiumgerüste, die als Aufhängung für die vergrößerten Flyer und andere Fundstücke dienen. Den Vorhang hat die Künstlerin mit einem Foto bedruckt, das sie im FFBIZ gefunden hat. Es zeigt eine Gruppe von Arbeiterinnen des Essener Elektrogeräteherstellers WIK, die 1977 in einen sogenannten wilden Streik traten, um gegen untertarifliche Bezahlung vorzugehen – mit Erfolg.

Julia Lübbeckes Ausstellung „Kleber und Falten“ im Projektraum Neun Kelche zeigt überdimensionierte Flyer und verweist auf deren Materialität. © Julia Lübbecke, 2023 © VG Bildkunst Bonn 2023

Mery Aysu, die zentrale Figur auf dem Bild, hält ein Schild mit der Aufschrift „Wir brauchen den Betriebsrat“, um sie herum ihre Kolleginnen, die sich an sie lehnen, einander stützen, als hielte sie ein sozialer Kleber zusammen. Dass hier deutsche und migrantische Arbeiterinnen Seite an Seite protestiert haben, ist von der damaligen Berichterstattung besonders hervorgehoben worden. Die westdeutsche Erzählung der wilden Streiks sei sonst eher männlich dominiert, so die Künstlerin.

Ihr feinfühliger Umgang mit den Materialien und Geschichten, die Julia Lübbecke in den „Archiven von unten“ findet, ist geprägt von einer fortwährenden künstlerischen Auseinandersetzung mit Institutionen, Wissen und Körpern. Sie selbst ist 1989 in Gießen geboren, hat in Antwerpen, Prag und Leipzig studiert und legte 2019 ihr Kunstdiplom ab. Im selben Jahr war sie Preisträgerin des IKOB – Kunstpreises für feministische Kunst, 2020 wurde sie vom Berliner Postgraduiertenprogramm Goldrausch gefördert. Es folgten Residenzen und Beteiligungen an internationalen Ausstellungen.

Neben ihrer Einzelpraxis ist Lübbecke auch Teil des Künstler*innen-Kollektivs otc – Observant Thick Conversation (zuvor Law of Life), das sich als solidarische Praxis zwischen „Freundschaft, Kolleg*innenschaft und Kompli*zinnenschaft“ versteht. In ihrer Arbeit als Kollektiv machen sie auch die – oft stillen – Arbeitskämpfe von jungen Kunstschaffenden sichtbar, zuletzt mit „What a Way to Make a Living“, einer gemeinsamen Arbeit im Kunstverein Göttingen.

Auch in „Kleber und Falten“ verweist die Künstlerin auf sich selbst als Wissensarbeiterin. Immer wieder reflektiert sie ihre eigene Rolle, ihren Körper im Archiv, ihre Hand am Material. Eine sonst meist unsichtbare Arbeit, ohne Betriebsrat und ohne Möglichkeit zum Streik.