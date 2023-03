Biennale di Venezia 2024 Çagla Ilk kuratiert den Deutschen Pavillon

Die Co-Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, Çagla Ilk, ist zur Kuratorin des Deutschen Pavillon bei der Kunst-Biennale 2024 in Venedig berufen worden. Dies sei eine große Anerkennung von Ilks kuratorischer und künstlerischer Arbeit, sagte Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart. Die Biennale zählt zu den wichtigsten internationalen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst und findet vom 20. April bis 24. November 2024 statt.

Çagla Ilk leitet seit 2020 gemeinsam mit Misal Adnan Yildiz die Kunsthalle in Baden-Baden. Zuvor war sie von 2012 an Dramaturgin und Kuratorin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Die Kuratorin und Architektin wurde in Istanbul geboren. Sie studierte Architektur in Berlin und Istanbul und arbeitet transdisziplinär zwischen Bildender Kunst, Architektur, Sound, Theater und Performance.

Zu ihrer Ernennung sagt Çağla Ilk: „In einer Zeit, in der Kriege, menschengemachte Naturkatastrophen und Autoritarismus die Krisenhaftigkeit unserer Gesellschaften immer deutlicher offenlegen, ist es wichtiger denn je, unsere bisherige, von nationalstaatlichem Denken geprägte Lebensweise zu hinterfragen und neue Formen des Zusammenlebens zu entwickeln. Dafür kann ich mir keinen geeigneteren Ort vorstellen als den deutschen Pavillon, denn er steht für eine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, wie auch für eine lange Tradition wegweisender künstlerischer Arbeiten. Vor diesem Hintergrund ist es mir ein Anliegen, die gesellschaftsverändernden Potentiale von Kunst zu nutzen, um eine neue gemeinsame Zukunft zu denken.” (Tsp/epd)

