Wälder sind Sehnsuchtsorte, die gleichermaßen faszinierend wie bedrohlich wirken. Dass es gefährlich werden kann, dort verloren zu gehen, haben schon Hänsel und Gretel erfahren müssen, die im Wald ausgesetzt werden und bei der Hexe landen, einer Menschenfresserin.

Eine friedvollere Geschichte erzählt Judith Drews in ihrem Bilderbuch „Mielikki – das Mädchen aus dem Wald“. Da sitzt Anna, ihre vielleicht sechs- oder siebenjährige Heldin oft an einem See, um auf den Wald am anderen Ufer zu schauen. Er scheint sie zu rufen. Und obwohl sie nicht besonders mutig ist und sich vor dunklen Wäldern fürchtet, schwimmt sie eines Tages hinüber.

Mädchen mit Geweih

Empfangen wird sie von Mielikki, einem Mädchen mit orangenem Haar und einer Art Geweih auf dem Kopf. Mielikki nimmt Anna an die Hand und führt sie immer weiter in den Wald. Angst, sagt sie, sei etwas Gutes, „sie stärkt unsere Aufmerksamkeit“.

In der Wildnis, durch die die Mädchen streifen, herrschen paradiesische Zustände. Von Wölfen, Bären und Füchsen geht keine Gefahr aus, sie haben das Jagen und Töten aufgegeben.

Anna hört, schaut und staunt. Sie nimmt das Knacken der Äste wahr, das Rauschen des Winds in den Baumkronen, die Gesänge der Vögel. Von den Eulen lernt sie, ihr gesamtes Blickfeld zu benutzen.

[Judith Drews: Mielikki – das Mädchen aus dem Wald. Jacoby & Stuart, Berlin 2022. 48 Seiten, 19 €. Ab fünf Jahre]

Die Wölfe bringen ihr bei, so achtsam zu gehen, als hätten ihre Füße Augen. Der Wald wird zu Annas Wunderland, in dem schließlich Mutter Erde zu ihr spricht. Sie solle sich vorstellen, wie ein Baum zu sein, fest verwurzelt in der Erde. „Wir gehören alle zusammen, nur so sind wir stark.“

Judith Drews hat mehr als dreißig Bücher illustriert und zwei Dutzend eigene Bücher veröffentlicht, darunter Wimmelbücher mit Schauplätzen von London bis Barcelona. Wer ihren meisterhaft gezeichneten neuen Band liest, bekommt sofort Lust, zu einem Waldspaziergang aufzubrechen. Mielikki ist eine sagenhafte Figur, die Göttin des Waldes und der Jagd in der finnischen Mythologie.