Tagesspiegel Plus Blutrünstiges Problemkind und Brombeer-Sex : Diese Filme sind neu im Kino

In „Civil War“ kämpfen die Vereinigten Staaten gegen sich selbst, in „Abigail“ kämpft eine Vampir-Ballerina gegen ihre Kidnapper. Lesen Sie hier, was es außer Kunstblut und Bürgerkrieg noch auf den Leinwänden zu sehen gibt.