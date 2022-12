Brandenburgische Sommerkonzerte Was das Klassik-Festival 2023 plant

Auch wenn man es sich angesichts der aktuellen Temperaturen kaum vorstellen kann, bei nachmittäglichem Sonnenschein in einem Pfarrgarten zu sitzen und Kuchen zu essen, während man auf den Beginn eines Konzerts in einer gotischen Backsteinkirche wartet – ab dem 20. Mai 2023 bringen die Brandenburgischen Sommerkonzerte wieder hochkarätige Künstler bis in die entferntesten Winkel des Bundeslandes. Schon zum 32. Mal gehen die Klassiker auf Landpartie, erstmalig sind das Gut Schmerwitz in Teltow-Fläming, das Kloster Marienfließ in der Prignitz und die Gutsparks von Plänitz und Protzen dabei.

Wolfram Korr leitet das Festival. © Paolo Risser

Zum Auftakt spielt die Cellistin Marie-Luise Hecker Tschaikowskys „Rokoko-Variationen“ in Luckau, am 26. Juni gibt es auf der Schlosswiese Doberlug eine Hommage an den Filmmusikkomponisten John Williams. In der Friedenskirche Potsdam die Solo-Oboistin der Staatskapelle Berlin, Cristina Gómez Godoy, mit den Festival Strings Lucerne zu erleben (16. Juli), am 20. August präsentiert sich in Kleinmachnow der Bariton-Shootingstar Äneas Humm mit einem romantischen Liedprogramm und am 26. August tritt die Bigband der Deutschen Oper unter freiem Himmel vor dem Schloss Lübbenau auf.

Musik in Kirchen und Schlossparks

Wieder im Programm sind die „Musikalische Gartenreise“ sowie das „Dorfkirchenkarussell“, eine Kulturzugreise nach Polen und eine Orgelreise auf den Spuren historischer Instrumente an der Grenze zu Polen.

Ganz neu startet im Juli 2023 ein „Festival im Festival“: Denn Marie-Elisabeth Hecker und ihr Ehemann, der Pianist Martin Helmchen machen aus ihrer „Drauschenmühle“ in der Nähe von Luckau einen Treffpunkt für Kammermusiker. „Fliessen“ heißt das Projekt, das Künstler:innen wie Christian Tetzlaff, Julian Steckel und Antje Weithaas in den Spreewald und die Niederlausitz lockt. (F.H.)

