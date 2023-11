Bundeswettbewerb Gesang Preisregen für den deutschen Musical-Nachwuchs

Das Genre Musical hat sich bestens entwickelt in Deutschland in den vergangenen Jahren: vorbei die Zeiten, als der Markt für unterhaltendes Musiktheater von kommerziellen Anbietern dominiert wurde. Dank der exzellenten Ausbildungsstandards an den bundesrepublikanischen Musikhochschulen ist mittlerweile auch an den Staats- und Stadttheatern Musical auf Spitzenniveau zu erleben.

Dort werden oft spannendere und experimentellere Stücke gespielt als bei den auf ein Massenpublikum angewiesenen Privattheaterunternehmen wie Stage Entertainment. Beim Deutschen Musical Theater Preis, der seit 2014 verliehen wird, setzten sich im Oktober beispielsweise Produktionen vom „Musical Frühling Gmunden“ und den „Luisenburg Festspielen Wunsiedel“ sowie aus Ingolstadt, Linz, Brandenburg/Havel und Fürth durch.

Sieben Preise gehen nach Berlin

Der deutsche Musical-Spitzennachwuchs wurde jetzt beim 52. Bundeswettbewerbs Gesang in Berlin ermittelt. 74 junge Künstlerinnen und Künstler im Alter 17 bis 30 Jahren hatten sich qualifiziert und konnten in zwei Finalrunden ihre Dreifachbegabung sowohl im Gesang wie auch im Schauspiel und im Tanz unter Beweis stellen.

Der 1. Preis des Regierenden Bürgermeisters von Berlin geht 2023 in der Kategorie Musical an Laura Magdalena Goblirsch, den 2. Preis erhält Antonia Kalinowski, den dritten Nele Neugebauer. In der Kategorie Chanson konnten Lenya Gramß, Maeve Metelka und Jakob Gühring die Spitzenplätze erringen.

Insgesamt sind diesmal sieben Talente aus Berlin unter den Preisträgern. Neben Laura Magdalena Goblirsch (die auch noch den Preis der Walter Kaminsky-Stiftung für die beste Darstellung einer Musical-Szene gewann), Nele Neugebauer, Maeve Metelka und Jakob Gührung wurden Manuel Nobis, Johanna Eid und Samantha Mayer mit Förderpreisen ausgezeichnet.

Der Bundeswettbewerb Gesang ist der größte nationale Gesangswettbewerb in Europa. Er wird im jährlichen Wechsel in den Kategorien Oper respektive Musical/Chanson ausgetragen. In diesem Jahr waren gleich drei ehemalige Preisträger in der Fachjury vertreten: der Schauspieler und Chansonsänger Vladimir Korneev, die Schauspielerin und Kabarettistin Melanie Haupt und der Schauspieler und Sänger Jörn-Felix Alt.

Alle Gewinnerinnen und Gewinner des Jahrgangs 2023 werden am 11. Dezember bei einem großen Galakonzert im Theater des Westens auftreten. Nach über zwanzig Jahren kehrt der Bundeswettbewerb Gesang damit zurück auf die traditionsreiche Musicalbühne. Die musikalische Leitung des Abends übernimmt Ferdinand von Seebach.