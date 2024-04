„Civil War“ im Kino Was für Amerikaner wollt ihr sein?

Mitte März machte Donald Trump beim Präsidentschaftswahlkampf im Ohio eine unheilvolle Prophezeiung. Sollte er im November nicht gewählt werden, drohe Amerika ein „Blutbad“, kündigte er seinen Anhängern an. Der Sturm auf das Kapitol in Washington, für den sich der Ex-Präsident aktuell vor Gericht verantworten muss, lieferte vor drei Jahren bereits einen Vorgeschmack auf dieses Szenario, das seitdem nicht mehr ausschließlich im Reich der speculative fiction zu verorten ist.

Das Kino fungiert bei solcherart Katastrophenfantasien seit jeher als bildmächtige Kassandra – ob Klimakrise oder KI-Bedrohung. Der britische Regisseur Alex Garland liefert mit „Civil War“ nun den Film zum Trump-Versprechen, das Land könne sich in ein politisches Pulverfass verwandeln. Rauchsäulen über New York, zerbombte Häuser, ein ausgebrannter Armee-Helikopter auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums: Amerika ist ein failed state im Ausnahmezustand. Der Kampf um die letzten Ressourcen (Strom, Wasser, Treibstoff) hat begonnen.

Der Film Civil War USA 2024 Regie und Buch: Alex Garland. Mit: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons, Nick Offerman, Sonoya Mizuno. 109 Minuten. Kinostart: 18. April

„Civil War“ ist allerdings kein Science-Fiction-Film. Er spielt in einer alternativen, dystopischen Gegenwart, in der sich Kalifornien und Texas zu den „Western Forces“ zusammengeschlossen haben, um den amtierenden Präsidenten, der sich in eine dritte Amtszeit geputscht hat, aus dem Weißen Haus zu vertreiben. Washington ist nach anderthalb Jahren Bürgerkrieg von Sezessionisten umzingelt, die Regierung steht kurz vor dem Sturz.

So die Ausgangslage von „Civil War“, die an entscheidenden Punkten von den realen politischen Fakten abweicht. In den USA wurde Garland vereinzelt vorgeworfen, mit einem so provokanten Bürgerkriegs-Szenario im Wahljahr nur unnötig die Stimmung in einer ohnehin schon polarisierten Gesellschaft anzuheizen. Auch um die Fronten zu verwischen, hat er sich für die gänzlich unwahrscheinliche Allianz aus Kalifornien und Texas entschieden.

Die Vorgeschichte dieser amerikanischen Revolution bleibt in „Civil War“ so weit im Dunklen, dass der Aggressor nicht mehr identifizierbar ist. Es wehen keine Konföderiertenflaggen. Zwar haben sich die „Weststaaten“ von der Nation abgespalten, aber der Präsident (Nick Offerman) hat sich auch über die Verfassung erhoben, das FBI aufgelöst und seine eigene Bevölkerung aus der Luft bombardiert. Die freie Presse gilt als Staatsfeind Nummer Eins, in der belagerten Hauptstadt sind Journalisten zum Abschuss freigegeben.

Die Vierte Gewalt soll die Demokratie retten

Es ist dann auch die Rolle der „Vierten Gewalt“ im Staat, für die sich Garland eigentlich interessiert – nachdem die demokratischen Institutionen gescheitert sind. Die zynische Kriegsfotografie-Veteranin Lee (Kirsten Dunst) und ihr Partner Joel (Wagner Moura) harren mit den übrigen Journalisten in einem New Yorker Hotel aus, wo sie die Nachrichten aus der Hauptstadt verfolgen.

Apokalypse USA. Der Präsident bombardiert seine Bevölkerung aus der Luft. © dpa/-

Lee wirkt von den Kriegsschauplätzen der Welt verhärtet. Dass ihr Einsatzgebiet diesmal vor der eigenen Haustür liegt, hat sie der Illusion beraubt, mit ihrer lebensgefährlichen Arbeit etwas verändern zu können: „Jedes Mal, wenn ich einen Krieg überlebt habe, dachte ich, ich sende eine Warnung nach Hause.“

„Die letzte Geschichte, die noch zu erzählen“ ist, wie Joel der „New York Times“-Legende Sammy (Stephen McKinley Henderson) erklärt, ist ein Interview mit dem Präsidenten, der sich im West Wing verbarrikadiert hat. Fraglich bleibt, ob dessen Version der Ereignisse die Zukunft des Landes noch beeinflussen wird, aber auf die Wahrheit sind die Frontreporter längst nicht mehr aus. Hauptsache, die Geschichte ist gut.

Helfen oder den Auslöser drücken?

„Wir dokumentieren, damit andere Fragen stellen“, verteidigt Lee gegenüber der jungen Fotografin Jessie (Cailee Spaeny, zuletzt als Priscilla Presley in Sofia Coppolas Biopic zu sehen) die eigene Abgebrühtheit, wenn sie teilnahmslos Tod und Gewalt mit der Kamera festhält. Würde Lee ihr helfen oder den Auslöser drücken, wenn ihr Leben bedroht sei, will Jessie einmal wissen. „Was denkst du?“, entgegnet Lee. Schon lange nicht mehr sah Kirsten Dunst im Kino so abgekämpft wie hier aus.

Jessie steht mit ihren anachronistischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen noch für ein künstlerisches Berufsethos, ist aber längst dem Adrenalinrausch zwischen Explosionen und Kugelhagel verfallen. Sie schließt sich den Kriegsveteranen auf ihrem Weg nach Washington an, der die Gruppe in einem verbeulten Van mit „Presse“-Schriftzug durch ein desolates Hinterland-Amerika führt. Hier gilt das Gesetz des Stärkeren.

Jessie (Cailee Spaeny) und Joel (Wagner Moura) sind dem Adrenalinrausch des Kugelhagels verfallen. © MURRAY CLOSE/MURRAY CLOSE

In einem verwaisten Weihnachts-Themenpark werden sie aus dem Hinterhalt beschossen. Von dem Soldaten, der seelenruhig auf den Moment wartet, um abzudrücken, will Joel wissen, auf wessen Seite er stehe. Der guckt ihn nur verständnislos an. In einem gesetzlosen Land, das vor Schusswaffen strotzt, kämpft jeder gegen jeden. Trotzdem ist es eine Frage, die über Leben und Tod entscheiden kann.

Lehrstück über zivile Verantwortung

„Was für eine Sorte Amerikaner seid ihr?“, will entlang dieser Odyssee ein sadistisch dreinblickender Soldat mit rosa Sonnenbrille (ein furchteinflößendes Cameo von Jesse Plemons) von dem Reportertross wissen. Diese Frage schwingt im Anblick eines zerstörten Amerikas ständig mit. Garland stellt sie im Verlauf des Roadtrips aber gewissermaßen auf den Kopf.

Die politischen Allianzen bleiben vage, weil „Civil War“ nicht auf Schuldzuweisungen hinausläuft. Es geht um Zivilcourage, einen Gemeinsinn. Ein Zwischenstopp führt die vier in eine nahezu unbeschädigte Kleinstadt wie aus einem Norman-Rockwell-Gemälde. „Wir haben entschieden, uns herauszuhalten“, erklärt die junge Verkäuferin im Vintage-Modegeschäft.

Was für Amerikaner seid ihr also, die so etwas zulassen würden?, scheint Garland in solchen Szenen zu fragen. Um Antworten geht es ihm allerdings nicht, in der Suggestivfrage hallt lediglich Lees Credo wider: „Wir dokumentieren, damit andere Fragen stellen.“ Garland hält Amerika den Spiegel vor.

Für ein Lehrstück über zivile Verantwortung ist der Kriegsfilm natürlich eine denkbar drastische Form, die die Botschaft zwangsläufig verzerrt. In seinem bislang teuersten Film (für das Boutique-Studio A24) zeigt Garland nach philosophischem Genrekino wie „Ex Machina“ und „Auslöschung“, dass er auch aufwändige Action-Produktionen stemmen kann. Er lässt sich dabei aber immer wieder von den Konventionen des Genres verleiten, das nach maximalem Naturalismus und Immersion in die Kriegserfahrung strebt.

Sein Kameramann Rob Hardy behält trotz Handycam-Irrsinn eine bewundernswerte Übersicht über die räumliche Kontinuität in den Actionszenen. „Civil War“ verfällt darüber jedoch in einen ähnlichen Adrenalinrausch wie seine Protagonisten, denen es am Ende eben doch nur um den, wie es im Film einmal bezeichnenderweise heißt, money shot geht – wenn auch in Magnum-würdigem Schwarz-weiß. Ein schwerbewaffneter Sturm auf das Weiße Haus klingt angesichts der realen politischen Verhältnisse in den USA tatsächlich ein bisschen wie Polit-Pornografie.