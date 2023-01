Originalzeichnung für „Tim und Struppi“ Auktionshaus hofft auf Verkaufsrekord

Ihre rasanten Abenteuer haben die belgischen Comic-Helden Tim und Struppi weltweit bekannt gemacht. Jetzt könnte eine Originalzeichnung ihres Schöpfers Hergé einen Rekorderlös bringen.

Am 10. Februar wird in Paris das Titelbild des Bandes „Tim in Amerika“ von 1942 versteigert. Das französische Auktionshaus Artcurial schätzt den Wert der schwarz-weißen Tuschezeichnung auf „2,2 bis 3,2 Millionen Euro“.

Im Januar 2021 hatte der Original-Titel des „Tim und Struppi“-Bands „Der Blaue Lotos“ in Paris 3,2 Millionen Euro erzielt – inklusive Gebühren. Das mit Aquarell- und Gouache-Farben gemalte Bild von 1936 wurde damit das bisher wertvollste Comic-Cover überhaupt.

„Diese Zeichnungen sind Teil der Kunstgeschichte“, sagt Vinciane de Traux, Artcurial-Direktorin für die Benelux-Länder. Hergé sei neben dem Surrealisten Magritte „die wichtigste Figur der belgischen Kunst“.

Aber warum sollte eine Hergé-Zeichnung in Schwarz-Weiß mehr einbringen als das ältere farbige Bild aus dem „Blauen Lotos“? Der Titel von „Tim in Amerika“ sei „größer und beeindruckender in seiner Komposition“ und zudem besser dokumentiert, sagt de Traux. (AFP)

