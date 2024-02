Vom Fantasy-Comic zum Animationsfilm Oscar-Kandidat „Nimona“ jetzt gratis auf YouTube

Die junge Nimona ist eine etwas übereifrige Gestaltwandlerin, die sich in einen Hai genauso verwandeln kann wie in einen Drachen, einen Tintenfisch, eine Katze oder einen Dinosaurier.

Als Begleiterin von Ballister Blackheart, einem Superschurken mit den Allüren eines verrückten Wissenschaftlers, kämpft sie gegen das Institut. Das verkörpert die politische und militärische Macht in jenem Königreich, in dem die beiden zu Hause sind. Gemeinsam wollen sie dem Volk vor Augen führen, dass es von der Obrigkeit manipuliert, belogen und in Gefahr gebracht wird…

Magier, Monster, Pizzadienste

ND Stevenson begann die Arbeit am Comic „Nimona“ während des Studiums am Maryland Institute College of Art und veröffentlichte die Story ab 2012 zunächst in Eigenregie als Web-Comic.

Vom Web-Comic zum Bestseller zum Film: Eine Szene aus „Nimona“. © Splitter-Verlag

2015 wurde die Uni-Abschlussarbeit vom großen Verlag HarperCollins dann in einem englischsprachigen Sammelband publiziert und zum Bestseller, nominiert für den National Book Award und ausgezeichnet mit einem Eisner Award, der wohl höchsten Ehrung der US-Comicszene. Im Sommer 2023 wurde die Animationsfilm-Adaption der Geschichte auf Netflix veröffentlicht.

Eine weitere Szene aus „Nimona“. © Splitter-Verlag

Im Januar 2024 wurde verkündet, dass „Nimona“ in der Kategorie Bester Animationsfilm für einen Oscar nominiert wurde. Die Gewinner werden am 10. März gekürt. Aus diesem Anlass macht Netflix den Film jetzt kostenfrei auf YouTube zugänglich, vorerst allerdings nur in der englischen Fassung.

„Nimona“ spielt in einem mittelalterlich geprägten Fantasy-Setting mit Magie und Monstern, das durch Klonlabors, Pizzalieferdienste, Strahlenkanonen, Fernseher und Bildtelefone allerdings zu einer wunderbar anachronistischen und punkigen Science-Fantasy-Welt wird.

Auch wenn Ballister Blackheart hier als berufsmäßiger, geradezu klassischer Bösewicht gegen die Autoritäten kämpft, weiß er doch, was sich gehört, dass es Regeln gibt und wo die Grenzen liegen. Diese Werte versucht er Nimona zu vermitteln. Außerdem pflegt Blackheart zu seinem obersten Gegenspieler bei den vermeintlichen Guten eine ganz besondere Beziehung.

Spiel mit den Stereotypen

Stevensons Spiel mit den Konventionen und Stereotypen der Fantastik, die zur Entstehungszeit des Comics noch deutlich statischer waren, ist bis heute bemerkenswert erfrischend. „Nimona“ hat starke, komplexe Figuren, die vom Publikum leicht ins Herz geschlossen werden können. Zielsicher bricht Stevenson mit Genre-Grenzen und traditionellen Geschlechterrollen innerhalb der fantastischen Sujets.

Seit 2015 gibt es Pläne, „Nimona“ zu verfilmen. © Splitter-Verlag

Bereits 2015 sicherte sich 20th Century Fox die Rechte an einer animierten Verfilmung von „Nimona“. Stevenson schrieb in der Zwischenzeit Comics wie „Lumberjanes“, „Runaways“ und „Sleepy Hollow“ und machte sich beim Fernsehen einen Namen: Mit Drehbüchern für Animationsserien wie „Sie nannten ihn Wander“, „Rapunzel“, „DuckTales“ und „Baymax“, und vor allem als kreative Instanz hinter der DreamWorks-Produktion „She-Ra und die Rebellenprinzessinnen“. Das ist das zeitgemäße und queere Netflix-Reboot einer 80er-Jahre-Fantasy-Zeichentrickserie aus dem Umfeld von He-Man und den Masters of the Universe, Kinderzimmer- und TV-Ikonen mehr als einer Generation, für deren fünf Staffeln Stevenson und Co. gefeiert wurden.

Neben „Nimona“, hier eine weitere Szene daraus, hat ND Stevenson auch einen autobiografischen Comic veröffentlicht. © Splitter-Verlag

Im Comic-Bereich veröffentlichte ND Stevenson unter dem Titel „The Fire Never Goes Out“ 2020 ein gezeichnetes Tagebuch, in dem es um die Dämonen des kreativen Schaffens, Burnout und sein trans Coming-Out geht: Nate Diana Stevenson, der als Künstler das Namenskürzel ND verwendet, kam 1991 zur Welt, erhielt einen weiblichen Vornamen, heiratete 2019 Comic-Kollegin Molly Ostertag und nutzt heute als nicht-binäre trans Person die Pronomen Er und Ihn.

Fast nicht verfilmt

Für die Filmadaption des Comics „Nimona“, der 2016 auf Deutsch beim Bielefelder Splitter-Verlag erschien (Übersetzung Gerlinde Althoff, 272 S., 19,95 €), sah es trotz Stevensons vielen Erfolgen in mehreren Medien lange Zeit nicht gut aus: Nachdem Disney den Konkurrenten Fox aufgekauft hatte, drohte das zu zwei Dritteln fertiggestellte Animations-Projekt 2021 eingestellt und begraben zu werden.

Doch im Frühjahr 2022 bekam der Film um die freche Gestaltwandlerin und den netten Oberbösewicht neues Leben eingehaucht und landete schließlich im Streaming-Pool von Netflix, wo Stevenson zuvor mit „She-Ra“ Begeisterung ausgelöst hatte. Ein geradezu märchenhaftes Happy End für eine Geschichte, die Fantasy und Science-Fiction schon vor mehr als zehn Jahren ein ganzes Stück weitergebracht hat.

ND Stevenson: „Nimona“, Übersetzung Gerlinde Althoff, Splitter-Verlag, 272 S., 19,95 € © Minisplitt

Redaktioneller HInweis: Dieser Artikel wurde erstmals 2023 auf den Tagesspiegel-Comicseiten veröffentlicht und jetzt aus aktuellem Anlass leicht überarbeitet.