„Das Beste kommt noch!“ im Kino Mini-Comeback für Til Schweiger

Der Titel „Das Beste kommt noch!“ (mit Ausrufezeichen!) klingt fast trotzig für einen Film über mittelalte weiße Männer, die sich in ihrer Midlife-Krise plötzlich fürs Fallschirmspringen und Kamelstreicheln interessieren. Außerdem ist es der wohl abgegriffenste Titel für ein Feelgood-Drama über todkranke Menschen, die sich ihre letzten Monate mit all den Dingen versüßen wollen, die sie in ihren Leben verpasst haben.

Til Schweigers neuer Film „Das Beste kommt noch!“ ist praktischerweise beides, was ihn auch ein bisschen von der Verantwortung enthebt, eine interessante Frauenfigur zu erfinden. Und das, obwohl Franziska Machens und Neda Rahmanian mitspielen, denen man endlich mal eine angemessene Kinorolle wünscht.

Kleiner Knick in Til Schweigers Karriere

Im Fall von Til Schweiger birgt der Titel noch eine weitere, von seinem Macher unbeabsichtigte Konnotation. „Das Beste kommt noch!“ ist der (vorerst) letzte Schweiger-Film, der in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Constantin entstand. Und der erste nach den Vorwürfen gegen Deutschlands erfolgreichsten Schauspieler und Regisseur, er sei betrunken am Set von „Manta Manta – Zwoter Teil“ aufgetaucht, dort handgreiflich geworden und hätte sich abfällig gegenüber Crew-Mitgliedern geäußert.

Der Film Das Beste kommt noch! Deutschland 2023. Regie: Til Schweiger. Buch: Maggie Peren. Mit: Til Schweiger, Michael Maertens, Peter Simonischek, Emma Schweiger, Franziska Machens, Neda Rahmanian, Heino Ferch. 110 Minuten. Jetzt im Kino

Die Schadenfreude war seitens der Filmkritik, mit der Schweiger seit Jahren im Clinch liegt, groß. Nach einem unter fragwürdigen Umständen entstandenen Gutachten einer externen Anwaltskanzlei (die ebenfalls seinen Geschäftspartner Constantin vertritt), ist die Sache aus der Welt. Gerade hat er im großen RTL-Jahresrückblick „2023! Menschen, Bilder, Emotionen“ die Enthüllungen des „Spiegel“ als „kleinen Knick“ bezeichnet. Überhaupt könne er sich an kaum etwas erinnern, aber leid tut es ihm trotzdem.

Am Erfolg des „Manta“-Sequels hat der kleine Skandal sowieso nicht gekratzt. Wüsste man nicht, dass „Das Beste kommt noch!“ lange fertig war, als die Spiegel“-Geschichte im März erschien, könnte man vermuten, er erlebe gerade sein Comeback. Kommt das Beste in Til Schweigers von meist kommerziellen – und kaum künstlerischen – Höhenflügen gezeichneten Karriere nun also?

Zunächst mal gibt es mehr vom selben: pubertäre Witze (Pipi auf der Klobrille), schwule Panik (die Schweiger ziemlich ungelenk in eine homophile Wutrede umdreht), Tochter Emma in einer Nebenrolle, die in Grau-Braun-Beige-Tönen patinierte Einrichtungskatalog-Ästhetik, viel Gefühl ohne emotionale Tiefe, alles ist irgendwie „geil“. Man hat sich auch an die Schweiger-Dramaturgie gewöhnt, die so vehement auf die Differenzen seiner beiden Hauptfiguren insistiert, dass dem Drehbuch gar keine andere Möglichkeit bleibt, als die Konflikte einfach zur nächsten Eskalation zu treiben.

Angesichts der Tatsache, dass der Regisseur wieder als Hauptdarsteller, Ko-Produzent, Autorinnen-Einflüsterer und Editor fungiert, kann man Schweiger inzwischen durchaus einen Autorenfilmer nennen. Oder eben, möchte man den Gerüchten vom „Manta Manta“-Set glauben, einen Kontrollfreak.

Das filmische Original kommt aus Frankreich

Aber Til Schweiger zeigt sich in „Das Beste kommt noch!“ von seiner sensiblen Seite, mag diese auch immer etwas grobmaschig gestrickt wie seine Wollpullover daherkommen. Der Film ist das Remake der gleichnamigen französischen Tragikomödie um eine Verwechslung, die jede Drehbuchlogik strapaziert und nur funktionieren kann, wenn die Figuren in ihrer ganz eigenen Realität verankert sind.

Peter Simonischek ist in „Das Beste kommt noch“ in seiner letzten Rolle zu sehen. © Verena Heller Ghanbar

Chefarzt Arthur (Michael Maertens) leiht seinem mittellosen Kindheitsfreund Felix (Til Schweiger) nach einem Fenstersturz in der Notaufnahme seine Versicherungskarte, bei der Untersuchung werden bei Felix Metastasen in der Lunge entdeckt. Weil Arthur aber mit der Wahrheit herumdruckst, weil Felix ihm just in diesem Moment erklärt, dass er demnächst Vater wird, denkt der plötzlich, Arthur sei todkrank. Und zieht erst einmal bei ihm ein.

Dass die Freundschaft zwischen dem impulsiv-kindischen Felix, der gerne mal einen über den Durst trinkt (aber natürlich kein Alkoholiker ist!), und dem verklemmten Spießer Arthur unplausibel wirkt, ist nicht das einzige Problem von „Das Beste kommt noch!“. In einer Tragikomödie über den Tod und das Älterwerden fallen schlechtes komödiantisches Timing und Gefühlsduseleien viel unangenehmer ins Gewicht.

Mit ein paar Tricks kann Arthur Felix davon überzeugen, noch ein paar Dinge von seiner To-Do-Liste zu streichen: unter anderem, dem verhärteten Vater (Peter Simonischek in seiner letzten Rolle) zu verzeihen. Arthur macht sich im Gegenzug – sein Versprechen an den todkranken Freund – etwas lockerer, zieht durch die Clubs und (ohne das geht’s natürlich nicht in einem Schweiger-Film ) kriegt am Ende natürlich sogar seine Trauerbegleieterin Randa (Neda Rahmanian) rum. Das ist so vorhersehbar, dass selbst der durchaus erratische Humor des großartigen Michael Maertens hoffnungslos verpufft.

Gelegentlich streicht ein Hauch von Vergänglichkeit durch den Film, verstärkt um die eichenhafte Präsenz Simonischek. Dummerweise kann Til Schweiger einfach nicht seinen Rollenmustern entkommen. Auf dem Grab des Mercedes Cabrio fahrenden Felix steht am Ende ein Bild des jungen Schweiger mit freiem Oberkörper. Vielleicht aber steht das Beste(!) ja tatsächlich noch bevor: Til Schweiger, der sich in seinen öffentlichen Interviews weiterhin reuelos zeigt, erlernt Selbstironie.