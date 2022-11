Das Filmdrama „Call Jane“ Sie kämpften für das Recht auf Abtreibung

Die gepflegten Vorgärten, die blondierten Ehefrauen, Happy Hour mit Gin auf der Veranda: Auch wenn Joy Griffin (Elizabeth Banks) bei ihrer Küchenarbeit schon mal zu Velvet Underground tanzt, ist das Leben in den Suburbs von Chicago 1968 keineswegs von Flowerpower und Vietnam-Demos geprägt. Als Joy ihren Anwalts-Gatten (Chris Messina) zum Firmen-Empfang im Nobelhotel begleitet, nimmt sie die Unruhen auf der Straße mit Befremden zur Kenntnis. Eine andere Welt, nicht ihre.

Bis zu dem Tag, als sich herausstellt, dass ihr Herz bei ihrer zweiten Schwangerschaft – Tochter Charlotte (Grace Edwards) ist schon ein Teenie – nicht mitmachen will; das Kind auszutragen, wäre lebensbedrohlich. Als die Board-Mitglieder der Klinik tagen, reden sie über Joy, als sei sie nicht mit im Raum, und verweigern die Ausnahmegenehmigung zu einem Schwangerschaftsabbruch. Gesetz ist Gesetz: Könnte ja sein, dass sie die Geburt doch überlebt – eine zynische, in ihrer Nüchternheit brutale Szene.

So war das 1968. Die Männer, die männerdominierte Gesellschaft, sie hatten die Macht über die Körper der Frauen. Egal ob eine Frau nach einer Vergewaltigung schwanger wurde, ihr Leben auf dem Spiel stand, sie minderjährig war oder mit großer Kinderschar nicht mehr über die Runden kam: Abtreibung war verboten - bis zum legalisierenden Grundsatzurteil des Supreme Court 173, das unter dem Fallnamen Roe vs Wade in die Geschichte der Frauenbewegung eingegangen ist.

Jetzt, 50 Jahre später, wurde dieses Urteil vom Supreme Court wieder kassiert: An 24. Juni 2022 wurde das bundesweite Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in Amerika abgeschafft und muss von den Ländern geregelt werden. Seit dem Sommer haben zahlreiche Kliniken geschlossen, man rechnet für die Zukunft mit einem Verbot in der Hälfte aller US-Staaten.

Angesichts dieses rabiaten politischen Backlashs ist es umso wichtiger, gerade jetzt öffentlichkeitswirksam an jene Pionierinnen zu erinnern, die dieses Recht einmal erkämpften. An Frauen wie (die fiktive) Joy, die sich im (realen) Untergrundkollektiv der „Janes“ zusammentaten, illegale Abbrüche organisierten, um Schwangeren in der Not zu helfen, und schließlich vor Gericht zu ziehen.

„Call Jane“: Der Titel der zweiten Regiearbeit von Phyllis Nagy verweist auf die Zettel, die Ende der Sechziger an Bushaltestellen und auf Verteilerkästen klebten: „Pregnant? Need help? Call Jane“, mit einer Telefonnummer dazu. Joys liberaler Ehemann weiß auch als Strafrechtler keinen Rat, die Freundinnen empfehlen einen Treppensturz, aus der heimlich aufgesuchten, finsteren Downtown-Abtreibungs-Adresse flieht Joy in Panik und entdeckt einen der Jane-Zettel. Nach ihrem Eingriff schließt sie sich der Frauengruppe rund um Virginia (Sigourney Weaver) an.

Joy übernimmt zunächst Fahrdienste und lernt schließlich, selber Abbrüche vorzunehmen, nachdem sie dem versierten, aber für jeden Abbruch 600 Dollar kassierenden Arzt assistiert hat - und herausfindet, dass er keinen medizinischen Abschluss hat. Der Familie erklärt sie ihre langen Abwesenheiten mit einem Malkurs an der Volkshochschule.

Filme über das Recht auf Abtreibung Das Thema Schwangerschaftsabbruch wird in jüngster Zeit häufiger im Kino aufgegriffen: Eliza Hittmans „Niemals selten manchmal immer“ lief 2020 auf der Berlinale, Audrey Diwans „Das Ereignis“ nach einer Erzählung der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux gewann 2021 in Venedig den Goldenen Löwen. „Call Jane“ mit Elizabeth Banks und Sigourney Weaver lief im Januar auf dem Festival in Sundance, dann auf der Berlinale und startet am Donnerstag in den Kinos.

Joy packt mit an, trickst, erpresst, beschafft Geld: eine tatkräftige Mittelschichts-Frau, die zur Überraschung ihrer – noch ein Sixties-Tabu - unter Depressionen leidenden Nachbarin (Kate Mara) die Demokraten wählt und über sich hinauswächst, im Dienst der Frauen in Not.

Anders als Eliza Hittmans New-York-Film „Niemals selten manchmal immer“ von 2020 oder die 2021 in Venedig preisgekrönte Adaption von Annie Ernaux’ 60er-Jahre-Erzählung „Das Ereignis“ legen US-Regisseurin Nagy sowie die Drehbuchautorinnen Hayley Schore und Roshan Sethi den Fokus nicht auf die Einsamkeit, die Gefährdung und Verzweiflung betroffener Frauen. Sondern auf die Solidargemeinschaft der denkbar unterschiedlichen Aktivistinnen, zu denen auch eine Nonne gehört. Die Rolle und die Macht der Kirche bei der Abtreibungsfrage wird gleichwohl nicht thematisiert

Sexismus, Rassismus, soziale Benachteilung: Auch die Konkurrenz der Diskriminierungen ist Thema

Man kocht Spaghetti in der Community, wärmt die Patientinnen nach dem Eingriff mit Decken und freundlichen Worten, klärt die Jüngsten über Verhütung auf, kifft auch mal zusammen, bestaunt den neu angeschafften Anrufbeantworter und streitet sich über den Rassismus, den die Ablehnung minderbemittelter Frauen mit sich bringt. Sexismus, Rassismus, soziale Benachteiligung: Das kurze Wortgefecht über die Konkurrenz der Diskriminierungen zwischen Sigourney Weaver als pragmatisch-nüchterner Chefin und Wummi Mosaku als Gwen, der einzigen Schwarzen Frau in der Gruppe, reißt einen weiteren Horizont auf. Den der moralischen und politischen Dilemmata, mit denen sich die Frauenrechtlerinnen herumschlagen müssen.

So verquer es klingen mag: Phyllis Nagy hat ein Feel-Good-Movie mit gehörigem human touch über ein kompliziertes, lange tabuisiertes Sujet gedreht. Mit der simplen Devise „Gemeinsam sind wir stark“ und einer immer hübsch anzusehenden, adrett gekleideten Elizabeth Banks, selbst dann noch, wenn sie mit Spritze und Zange am Gynäkologenstuhl steht.

Aber das macht nichts. Es kann gar nicht genug Publikumsfilme geben, gar nicht genug Popularität für das unverbrüchliche Recht der Frauen auf ihren Körper, das auch ein halbes Jahrhundert nach Roe vs. Wade immer wieder neu erstritten werden muss. Chicago 1968, diese Geschichte ist noch lange nicht Vergangenheit.

