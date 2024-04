Das Konzerthausorchester bittet zum Tanz Schon Mozart verstand etwas von Techno

Nun hat Berlins vibrierende Clubszene den Ruf der Techno-Hauptstadt weit in die Welt hinausgetragen. Dass man am aber auch schon andernorts – und das auf Weltklasse-Niveau – „vortanzen“ kann, wird im Konzerthaus bewiesen. Joana Mallwitz setzt die als Gelegenheitskompositionen verschrienen „Sechs deutschen Tänze“ Mozarts an den Anfang und schon damit Maßstäbe.