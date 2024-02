Das Rundfunk-Sinfonieorchester mit feuriger Wucht Klopfen, Reißen, Gleiten

Wohl kein Musikinstrument wird so sehr mit ätherischer Schwerelosigkeit assoziiert wie die Harfe. König David trieb mit ihr Geister aus, für Engel sind sie ein unverzichtbares Requisit – man denke an Ludwig Thomas grantelnden „Münchner im Himmel“!

Welche klanglichen Möglichkeiten die Harfe noch bereithält, ist am Sonntag in der Philharmonie zu erleben. Beim Konzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin unter Matthias Pintscher erklingt sie in Werken von Peter Eötvös und Claude Debussy als Solo- und Orchesterinstrument.

Einen verhaltenen Auftakt erhält das Programm mit Richard Wagners „Siegfried-Idyll“. Wagners lange Melodiebögen wirken seltsam glanzlos, die Abstufungen von piano und forte sind zu gering, um lyrische Stimmung zu erzeugen.

Xavier de Maistre ist sportlich und kann tanzen. Peter Eötvös, Komponist

Wie ausgewechselt wirken die Musiker in Peter Eötvös’ Konzert für Harfe und Orchester von 2023, das seine deutsche Erstaufführung erlebt.

Das klassisch dreisätzige Werk kommt völlig ohne die gängige Harfenromantik aus. Melodien oder Akkorde fehlen. Stattdessen weitet Eötvös die Spieltechnik des Instruments konsequent aus: Rhythmisches Klopfen auf den Korpus gehört ebenso dazu wie Glissandi mit einem Plastikplättchen oder hartes Anreißen der Saiten.

Paroli den Bläsern und Pauken

Im zweiten Satz entsteht so ein regelrechtes Streitgespräch, in dem die Harfe mit ruppigen Klangeffekten den brachialen Einwürfen von Bläsern und üppig besetztem Schlagwerk Paroli bietet. All das ist ungeheuer spannend zu hören, wenn sich auch alle Feinheiten des Werkes naturgemäß nicht beim ersten Hören erschließen.

Mit Xavier de Maistre, der das Werk bereits in Paris aufführte, ist ein Solist zu erleben, für den es keinerlei technische Hürden gibt. Eötvös, der wegen einer Erkrankung sein Werk diesmal nicht selbst dirigieren kann, schrieb ihm das Stück buchstäblich auf den Leib: „Xavier de Maistre ist sportlich und kann tanzen, das ist ein Aspekt des Porträts, das ich von ihm gemacht habe“, erklärt er im Programmheft.

Publikum und Orchester sind verzaubert

De Maistres Zugabe, Variationen über „Der Karneval von Venedig“ - auch bekannt als „Mein Hut, der hat drei Ecken“ – bezaubert Publikum und Orchester gleichermaßen.

Mit Claude Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ entrückt das RSB sein Publikum nach der Pause in meditative Traumwelten. Wie aus dem Nichts erklingt das Flötensolo (Silke Uhlig), um vom sanften Wogen der Hörner aufgenommen zu werden. Das Orchester wird zum lebenden Organismus, es scheint zu pulsieren und die Zeit für einen Augenblick stillzustehen.

Mit feuriger Wucht reißt „Iberia“ das Publikum aus seinen Träumen. In Debussys Hommage an die Tänze und Rhythmen Spaniens beweist das RSB, dass auch ein verhaltener Beginn zu einem großartigen Ende führen kann.