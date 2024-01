Debatte um neue Antisemitismus-Klausel Offener Brief, versteckte Botschaften

Am Ausmaß der Empörung zeigt sich die Größe des Problems. Mehr als 3000 Personen aus dem Berliner Kulturbetrieb beklagen in einem offenen Brief an Berlins Kultursenator Joe Chialo, dieser wolle in ihre „Grundrechte“ eingreifen. Der Politiker wende, „Druckmittel“ und „Herrschaftsinstrumente“ gegen sie an, um Bekenntnisse zu „erzwingen“, was zu „Einschüchterung“ führe.