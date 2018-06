Ein Horn, ein Kaddisch, eine Klage ertönt in der Philharmonie, ein langer, langsam verdämmernder Schlusston: Vielleicht ist es das, was Musik im Kern immer wieder ausmacht. Dass einer seine Stimme erhebt. Gegen die Stille, gegen das Schweigen, das Kollektiv. Ein Zeichen in der Antisemitismusdebatte nennt Marc Christian Gruber seine Zugabe. Der 25-Jährige ist Solo-Hornist beim HR-Sinfonieorchester, bei der Reihe „Debüt im Deutschlandfunk Kultur“ mit dem Deutschen Symphonie-Orchester spielt er Reinhold Glières Hornkonzert op.91. Eine gefällige, aus standardisierten Versatzstücken der (russischen) Romantik gefertigte Komposition von 1950: Warum ein derart unoriginelles Werk für ein Philharmonie-Debüt, bei dem lediglich der letzte Satz auch mal gewitzt mit dem eigenen Eklektizismus spielt? Keine Frage: Gruber weiß die spieltechnischen Tücken von Glière elegant zu bewältigen, verbindet Spannung mit Ruhe, nimmt sich Zeit bei der Kadenz.

Antonio Méndez am Pult, der zweite Debütant an diesem Abend, hatte zum Auftakt des Abends mit Beethovens zweiter Leonoren-Overtüre ebenfalls das Tempo gedrosselt, wobei seine Spannungsbögen bei aller Drahtigkeit und Energie zuweilen zähflüssig geraten. Überdehnte Pausen, zu viel Nachdruck, unausgewogene Klangmischung, wiederholt überdecken die Streicher die Bläser: Erst bei Sibelius’ Violinkonzert mit Emmanuel Tjeknavorian verschwinden die Manierismen. Der 23-jährige Solist aus Österreich spielt hochkonzentriert, in sich versunken und sucht doch den Dialog mit dem DSO.

Virtuosität und Kontemplation

Ein Ausnahme-Talent: Tjeknavorian versetzt das Virtuose mit Kontemplation, bürstet den Repertoire-Hit gegen den Strich, riskiert Härten und Unvereinbarkeiten. Dabei verlangt er sich und seiner volltönenden Stradivari das Äußerste ab. Sein Schmelz, seine Verve lassen die Verzweiflung ahnen, die hinter der Kulisse lauert.

Der gebürtige Wiener tritt seit seinem siebten Lebensjahr auf, die großen europäischen Konzerthäuser haben ihn in dieser Saison für ihre „Rising Stars“-Reihe ausgewählt. Als Zugabe spielt er ein Kinderlied von Beethoven, „Das Murmeltier“, eine schlichte, traurige Weise. Da ist es wieder: einer allein im großen Scharoun-Saal, kein Brillieren, keine Tricks. Understatement kann anrührend sein.

Mehr zum Thema Deutsches Symphonie-Orchester Märchenhaft

Zum Ausklang des live im Deutschlandfunk übertragenen Konzerts dirigiert Méndez Richard Strauss. Die Neigung des der 1984 geborenen Mallorquiners zur Schärfe, zur Unerbittlichkeit passt gut zu dessen früher symphonischer Dichtung „Till Eulenspiegel“, zu deren Frechheiten und Bizarrerien. Noch bemüht sich Méndez vor allem um Oberflächengestaltung, auch hier vermisst man Zwischentöne, Details. Dafür kehrt er den rebellischen Gestus des jungen Komponisten unmissverständlich hervor – erst Jahrzehnte später sollte Strauss als Präsident der Reichsmusikkammer dem NS-Regime dienen. Aber dessen Protest gegen den verknöcherten Münchner Musikbetrieb Ende des 19. Jahrhunderts und die bald 60-jährige Tradition der Debüt-Reihe, die frischen Wind macht, immer wieder neu – das passt doch.