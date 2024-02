Sie hockt auf dem Boden, eine Tombak unter den Arm geklemmt, und lässt ein Silbenfeuerwerk los. Ein in kurzen pro- und Kontra-Stößen anhebendes, bald immer virtuoseres, mit Händen getrommeltes, mit Zunge, Lippen und Gaumen artikuliertes Parforce-Lautgedicht, das in Wortkaskaden mündet, einen Prestissimo-Strom französischer Sätze über ein Wettrennen.

Nicht, dass man viel versteht. Aber das hastige Weitereilen, die Bangigkeit und die Überraschungsmomente einer Wettjagd samt hohem Unfallrisiko übermitteln sich mühelos, wenn die Perkussionistin Vanessa Porter das siebenminütige Solostück „Le corps à corps“ des griechischen Komponisten Georges Aperghis in der Philharmonie zur Aufführung bringt.

Alles ist Klangkörper. Vanessa Porter, 1992 im süddeutschen Laupheim geboren, findet ihre Instrumente gern auch mal im Baumarkt. Zuvor, in Ferran Cruixents Schlagzeugkonzert „Focs d’artifici“, hatte sie alle Hände voll zu tun, um 28 Perkussionsinstrumente zu bespielen, von der hauchzarten Kalimba über das elegische Vibraphon bis zum unerbittlich dröhnenden Trommel- und Bongo-Ensemble.

In seinem Werk von 2007 persifliert der katalanische Komponist Volksfestanklänge, mit einer Solistin als Aufwieglerin, die das Orchester zu Slowmotion-Glissandi, Flageolett-Klangteppichen und diabolischen Accelerandi ermuntert. Dennoch wird Porters kleine Zugabe zum Höhepunkt dieses Konzerts in der Reihe „Debüt im Deutschlandfunk Kultur“, hält das Miniaturstück am Ende doch mehr Staunenswertes bereit als Cruixents wilde Programmmusik.

Der zweieinhalbstündige Abend versammelt, wie immer in der Reihe, nicht nur ein, sondern gleich drei Philharmonie-Debüts mit dem Deutschen Symphonie-Orchester. Als Solist ist zunächst der italienische Flötist Mario Bruno, Jahrgang 1997, zu hören, der sich in Jacques Iberts eklektizistischem Flötenkonzert gleichsam als Gegenpol zu Porter erweist.

Das Stück lebt vom Wechsel zwischen virtuoser Rasanz und melancholischen Meditationen. Bruno forciert den Kontrast jedoch nicht, treibt das Orchester nicht an, sondern beruhigt die Gemüter und befriedet die Gegensätze. Noch bei den schnellsten Läufen bleibt er gelassen, und der warme, tief grundierte Klang seiner Flöte strahlt auch in der Kadenz im Schlusssatz etwas Hypnotisches aus.

Bei Bruno die Introspektion, bei Porter das Expressive samt Umschlag in die Selbstironie: Adam Hickox am Pult greift beides kongenial auf. Dem DSO entlockt er einen oft samtigen Streicherklang. Dabei hält Hickox die Zügel fest in der Hand, auch im Eingangs- und im Schlusstitel des Abends, bei den ekstatischen Momenten von Ethel Smyths Orchestervorspiel aus der Oper „The Wreckers“ wie bei Debussys „La mer“.

Der 27-jährige Brite, der ebenfalls bereits in den großen Konzerthäusern der Welt auftritt (und gerade Chef der Glyndebourne Symphony wurde), kennt die Details der Partituren dieser musikalischen Seestücke genau. Fast nimmt er Smyths Wind-und-Wetter-Verve und Debussys impressionistische Skizzen ein wenig zu buchstabengetreu. Aber wer fliegen will, braucht erst mal eine solide Startposition.