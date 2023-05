Der Dirigent Thomas Hengelbrock „Die Staatlichen und die Freien: Die Ungleichheit hat sich enorm verschärft“

Herr Hengelbrock, bei Ihrer Auszeichnung mit dem Herbert-von-Karajan-Musikpreis hieß es in der Begründung: „Kaum ein anderer Dirigent stellt öffentlich so deutlich wie Sie die Frage: Was ist meine Aufgabe als Musiker heute?“

Wenn die Antwort darauf leicht wäre, hätte ich nicht eine ganze Akademie gegründet. Mit den Studierenden an unserer Balthasar-Neumann-Akademie versuchen wir täglich herauszufinden, was Musik eigentlich wahrhaftig macht und warum wir ohne sie innerlich verarmen. Jeder Mensch möchte vollständig sein, das bedeutet auch: Wer ein Instrument erlernen möchte, dem kann ich nicht nur technische Parameter beibringen. Ein Student meinte kürzlich auf die Frage, was er in der Akademie denn gelernt habe: „Geh‘ nicht auf die Bühne, wenn du nichts zu sagen hast“.