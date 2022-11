Der flirtende Holländer Wagner italienisch an der Komischen Oper Berlin

Vermutet haben wir es ja schon immer, mit der Premiere am Sonntag in der Komischen Oper aber wird es zur überraschenden Gewissheit: Der Holländer ist ein notorischer Lügner. Er stammt gar nicht aus der Tiefebene an der Nordsee, sondern hat seine Heimat jenseits der Alpen. Günter Papendell jedenfalls klingt als Titelheld so, als wäre er im Geburtsland der Oper groß geworden. Wie er die Töne erblühen lässt, wie er die Melodiebögen spannt, wie er vokal flirtet, das ist purer Belcanto. Dass der junge Richard Wagner zu den Bewunderern Rossinis zählte, als er 1841 seine vierte Oper in Angriff nahm - in Günter Papendells Stimme ist es hören.

