Die Verachtung (1963)

Ein Making-of von Mythen. Ein Film über das Kino, ein Film über die Frau. Was 1963 beinahe das Gleiche ist, denn als „Le Mépris“ (Die Verachtung) nach dem Roman von Alberto Moravia herauskommt, ist die Herrlichkeit der Filmproduzenten ungebrochen; bis zum Weinstein-Skandal vergehen noch Jahrzehnte. Und auch die Macht der Regisseure erscheint, von heute aus betrachtet, historisch riesenhaft.

Godard huldigt der Göttlichkeit und Schönheit der Brigitte Bardot, die er mit der Kamera erschafft, und führt mit Jack Palance den Typus Hollywood-Mogul als überlebensgroße Schießbudenfigur vor. Als der Amerikaner protzt: „Wenn ich das Wort Kultur höre, ziehe ich mein Scheckbuch“, wird er von dem göttlich abgeklärten, damals über 70-jährigen Emigranten Fritz Lang (as himself) korrigiert: Dann entsichere ich meine Browning, müsse das heißen, ein Nazi-Spruch.

Der Deutsche hat die Bildung. Der Franzose hat eine Ehekrise. Der Amerikaner hat das Geld. Und Italien hat die Villa Malaparte. Zusammen fährt alles gegen die Wand in dem Wahn, die Odyssee umzuschreiben. Michel Piccoli als Drehbuchautor mit Dean-Martin-Tick und seltsam indifferenter Bardot-Gatte, Georges Delerues melodramatischer Soundtrack, Capri als Kulisse für einen Showdown, der ausfällt, Godards epochaler Zynismus: Film ist Patchwork, ist Hybris par excellence.

Und wenn er das Kino auch nicht komplett neu erfunden, sondern frisch zerlegt hat, gehört „Die Verachtung“ in den Olymp. Die Götter aus Homers Traumfabrik hatten einst die Titanen gestürzt, und als das Kino kam, wurden sie selbst vertrieben. Jetzt droht – Godard ahnte es früh – dem Kino die Agonie. Rüdiger Schaper

Alphaville (1965)

Manchmal gibt es Dinge, die zu kompliziert sind, um sie in Worte zu fassen, heißt es im Vorspann. Doch natürlich wird auch hier viel geredet, oft aus dem Off. Godards einziger Science-Fiction- Film spielt erkennbar in der Pariser Gegenwart des Jahres 1965.

Eddie Constantine hatte den Privatdetektiv Lemmy Caution zuvor schon in mehreren Agentenfilmen verkörpert, bei Godard ist sein Gegner der Computer Alpha 60, der die Gedanken und Gefühle der Menschen kontrolliert. „Niemand hat je in der Vergangenheit gelebt, niemand wird in der Zukunft leben“, heißt es in einem der Lehrsätze, die der Computer mit knarzender Stimme verkündet. Liebe und Poesie sind unbekannt in Alphaville, jeden Tag werden neue Wörter verboten.

Mit den Wörtern verlieren die Menschen auch ihre Emotionen, sie agieren wie in Trance, wie Roboter. Das Szenario erinnert an Orwells Anti-Utopie „1984“. Lemmy und Natascha, die Tochter des dämonischen Wissenschaftlers Braun, werden zu einem Paar und müssen aus Alphaville fliehen.

Godard spielt mit dem Genrekino – und seinen Stars: Eddie Constantine, bewährter Haudegen des B-Movies, und die sphinxhaft schöne Anna Karina, Godards Entdeckung und Partnerin. Die böse Pointe am Ende: Das „Exekutionstheater“, in dem Rebellen hingerichtet werden, ist ein Kinosaal mit versenkbaren Sitzreihen. Christian Schröder