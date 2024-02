Der Tod ist ein Meister aus Russland Nawalnys Ende als Fanal

Jetzt ist er doch gestorben, dachte ich, als ich hörte, dass Alexej Nawalny im Straflager ums Leben gekommen sei. Im Knast sterben, das begreift nur jemand, der selbst im Knast war. Mich führt Nawalnys Tod zurück in meine Erfurt U-Haftzelle in, wo ich 1977 wegen meines Protestes gegen den Volkssänger Wolf Biermann, der gerade ausgebürgert worden war, in Einzelhaft saß.