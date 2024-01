Der unwegsame Weg Franz Kafka 100 Jahre nach seinem Tod

Kafka lesen, als wäre es das erste Mal. Auf jene berühmten und weniger berühmten Sätze stoßen, die von Anfang an etwas Befremdliches haben, das sich auch nach der hundertsten Lektüre nicht erschöpft. „Die dir zugemessene Zeit ist so kurz, dass du, wenn du eine Sekunde verlierst, schon dein ganzes Leben verloren hast“, heißt es etwa in der Miniatur „Fürsprecher“, „denn es ist nicht länger, es ist immer nur so lang, wie die Zeit, die du verlierst.“ Oder in den „Zürauer Aphorismen“: „Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über dem Boden. Es scheint mehr bestimmt stolpern zu machen, als begangen zu werden.“

Neues zu Kafka Margarete Kohlenbach: Franz Kafka in Zürau. 1917-1918. Transit, Berlin 2023. 255 Seiten, 26 €. © Transit Verlag Dieter Lamping: Anders leben. Franz Kafka und Dora Diamant. Ebersbach & Simon, Berlin 2023. 144 Seiten, 20 €. © Ebersbach & Simon Verlag

Irgendwann kennt man ihren Wortlaut und kanonischen Rang. Doch das nimmt ihnen nichts von ihrer Wirkung. Im Gesamtgefüge von Kafkas nur zum geringsten Teil zu Lebzeiten erschienener Prosa verändern sie unaufhörlich ihren Klang und ihre Farbe, und die bedrohliche Autorität, die ihnen mitunter anhaftet, kann sogar Gelächter provozieren. Wer ihnen tatsächlich zum ersten Mal begegnet, ist keineswegs im Vorteil. Auch im Jahr seines 100. Todestags am 3. Juni gilt: Jeder hat Kafka immer wieder noch vor sich, egal wie weit er bereits in dessen Welt eingedrungen ist.

Das Changieren ist vielleicht umso erstaunlicher, als Kafkas Prosa an der Oberfläche bekanntlich von äußerster Klarheit und Transparenz lebt. Über alle stilistischen Veränderungen hinweg, die sich in den 20 Jahren, die Kafka zum Schreiben blieben, ehe er mit 40 Jahren einer langwierigen Tuberkulose-Erkrankung erlag, lässt sie nicht auf Anhieb erkennen, wie sehr Schärfe- und Unschärfephänomene einander bedingen. Das Fassliche ist auf allen Ebenen mit etwas Unfasslichem verknüpft. Man sehe sich nur einmal an, wie Kafka menschliche Gesichter betrachtet: Je genauer er der menschlichen Physis rückt, desto mehr verschwimmt das Bild der jeweiligen Person.

„Er scheint von der Ferne ein verständliches Gesicht zu haben“, schreibt er in die „Aeroplane von Brescia“, der ersten ein Stück Literatur gewordenen Flugschau der Geschichte, über einen gewissen Marcello Borghese, „in der Nähe aber schließen sich seine Wangen über den Mundwinkeln ganz fremd.“ Wie merkwürdig erst dieser Tagebucheintrag: „Kunstloser Übergang von der gespannten Haut der Glatze meines Chefs zu den Falten seiner Stirn, eine offenbare, sehr leicht nachzuahmende Schwäche der Natur, Banknoten dürften nicht so gemacht sein.“

Und wie offenkundig zwiespältig die abseits der Bühne abrupt schwindende Attraktivität einer Tänzerin: „Die bleiche Farbe, diese Wangenknochen, welche die Haut so spannen, dass im Gesicht kaum eine stärkere Bewegung ist, die große Nase, die sich wie aus einer Vertiefung erhebt, mit der man nun keine Späße mehr machen kann – wie die Härte der Spitze prüfen oder sie am Nasenrücken leicht fassen und hin und her ziehen, wobei man sagt: ‚Jetzt aber kommst du mit.‘“ Peter von Matt hat Kafkas Physiognomik einmal in ihrer ganzen paradoxalen Struktur von Annäherung und Abstoßung gewürdigt.

Auf einem vordergründig unscheinbaren Gebiet kann man so die psychodynamischen Grundmuster eines Schriftstellers studieren, der den Double Bind in allen möglichen Varianten praktizierte – früh etwa in dem kurzen Text „Der plötzliche Spaziergang“ aus dem Jahr 1912. Im Widerstreit von Erstarrung und Bewegung, Fluchtimpuls vor der Familie und häuslichem Ausharren an einem dunklen Abend inszeniert der Erzähler im unpersönlichen Man seinen Freiheitsdrang. Was nur in der Vorstellung geschieht, probt zugleich die Selbstermächtigung zum Handeln.

In den Briefen, die Kafka an seine Verlobten Felice Bauer und Milena Jesenska schrieb, trieb er sein Spiel von Zugewandtheit und Abrücken, Lockung und Verweigerung auf die neurotisch raffinierte Spitze. Ihre Abfassung war für ihn gleich ein doppeltes Distanzmittel, denn neben seiner Brotarbeit für die Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag kämpfte er um jede freie Minute und fürchtete wohl auch deshalb die Routinen einer bürgerlichen Ehe.

Das letzte Porträt. Franz Kafka (3. Juli 1883 - 3. Juni 1924) im Sanatorium Kierling bei Wien. © akg-images/ARCHIV KLAUS WAGENBACH

Gegenüber den Fiktionen und den Reflexionen gelten die Strategien der Briefe zurecht nicht als bloß private Zeugnisse. Sie gehören zu einem Schreiben, das die Form der Mitteilung sprengt und, durchaus im Wissen um die eigene Kunstfertigkeit, Schutzring um Schutzring anlegt.

Das lange Jahrhundert, das seit der Entstehung vergangen ist, merkt man den Texten bis auf wenige aus der Zeit gefallene Vokabeln und kleine syntaktische Eigenheiten kaum an. Die geschichtlichen Marker – oder vielmehr: deren vermeintliche Abwesenheit – sind gerade das zu Neutralität und Kargheit neigenden Prager Deutsch, das, durchquert von einigen aus dem Tschechischen übernommenen Konstruktionen, nun einmal Kafkas längst die Moldau hinabgeflossene Sprache war. Das Alterslose ist aber auch das Ergebnis eines Ringens um eine Prägnanz, die der windungsreichen Undurchsichtigkeit seiner Welt ein Maximum an Durchsichtigkeit entgegenstellt.

Kafkas grundsätzlich leichte Lesbarkeit verlangt nichtsdestoweniger nach genauer Lektüre. Wenn darin für Jüngere ein Hindernis liegen sollte, so besteht die größere Herausforderung doch darin, der Lust am Identifikatorischen, die Kafka nie befriedigt hat, zu widerstehen.

Die allgegenwärtige Sexualangst, der ewig strafende Vater, das Bürokratische einer restlos verwalteten, im Beamtentum erstickenden Welt - zahlreiche Lebensumstände, die in seinem Schreiben nachhallen, sind untergegangen und bilden doch nur die Begleitmusik von Mechanismen, die auch in der heutigen Therapie-, Selbstoptimierungs- und Kontrollgesellschaft greifen. An die Stelle hemmender oder gar feindseliger Verhältnisse sind Ermöglichungs- und Befreiungsstrukturen mit ähnlich neurotischen Potenzialen getreten.

Dazu kommt eine Erhöhung der Reizschwellen. Wo Monsteraffen und gefräßige Tentakel-Aliens das Maß allen imaginierten Schreckens bilden, wirken die kühlen Entfremdungsschauer von Kafkas Seelenkunde auf den ersten Blick vielleicht kraftlos. Selbst die sadomasochistischen Energien, die seine blutigste Erzählung „In der Strafkolonie“ mobilisiert, in der Verurteilten mit einer nadelbewehrten Egge das jeweils übertretene Gebot in den Körper eingeritzt wird, werden von einer hochgradig technischen Betrachtungsweise im Zaum gehalten, die das wahre Grauen ausmacht.

Der historische Abstand hat sogar sein Gutes. Denn nie waren die Voraussetzungen, Kafka zu verstehen, besser als heute. Aus dem Fantastischen, dem Unheimlichen, dem Verrätselten, sind deutlicher als je zuvor die Realien und Quellen hervorgetreten: die Erfahrungen des Juristen Kafka mit der nordböhmischen Fabrikwelt, oder die Vielzahl der Lektüren, die seine Einbildungskraft zu Texten über Amerika („Der Verschollene“) und dessen Ureinwohner („Wunsch, Indianer zu werden“) oder die chinesische Mauer anstachelten.

Was Klaus Wagenbach in den 1960er Jahren mit seiner Pionierarbeit begann, die das Hagiografische der ersten Lebensdarstellung durch Kafkas Freund, dem Auftrag zur Manuskriptvernichtung widerstehenden Testamentsvollstrecker und postumen Herausgeber Max Brod hinwegwischte, hat zuletzt Reiner Stach in drei dicken Bänden zu romanhafter Vollendung geführt.

Fast jede Spur, die Kafka gelegt hat, ist bis ins Letzte erforscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo Dokumente warten, die das Bild von Person und Werk noch einmal grundlegend verändern, tendiert bei allen schmerzhaften Lücken wie den Briefen an seine letzte Geliebte Dora Diamant gegen Null.

Dass nunmehr fast alles über Kafka geschrieben worden ist, was es zumindest aus biografischer Sicht herauszufinden gibt, hat das literaturwissenschaftliche Methodenkarussell, das sich um ihn drehte, entschieden verlangsamt. Nicht, dass man Kafka keine psychoanalytischen, marxistischen oder dekonstruktivistischen Lesarten mehr abgewinnen könnte. Doch die Selbstherrlichkeit, mit der sie ihre Deutungsmacht ausspielen konnten, muss sich inzwischen von Erkenntnissen über Kafkas lebensweltliche Erdung in die Schranken weisen lassen.

Der anhaltende Magnetismus der Primärtexte zeigt exemplarisch, wie literarisches Anschauungsvermögen höchsten Ranges verfährt. Weder lässt es sich auf Biografisches reduzieren, noch lässt es sich in frei flottierende Eingebungen auflösen. Nur wer die Bedingtheit von Kafkas Vision kennt, versteht das Absolute, das ihr entspringt. Der Schlüssel zu seinen Texten liegt also nicht in einem Jenseits, das es aufzuspüren gälte, sondern im konkreten Geschehen auf der Seite: den nicht zu klärenden gerichtlichen Nachstellungen, die der einmal verhaftete Bankprokurist Josef K. im „Prozess“ erfährt; oder dem Auf-der-Stelle-Treten des Landvermessers K. in einem Dorf, das sich als düsteres Vorzimmer zu dem nahen „Schloss“ erweist, zu dem er nie vordringt, ohne dass K.s Selbstauskünften zu trauen wäre.

Wo anfangen bei Kafka? Bei einem Korpus, dessen verwinkelte und verschachtelte Anlage eine Aufteilung in Haupt- und Nebenwerk gar nicht erst zulässt, ist die beste Empfehlung, es gleich mit dem ersten Schlupfloch zu versuchen, obwohl nichts den Weg durch Kafkas Unwegsamkeiten abkürzt.

Doch ob man mit den Tagebüchern beginnt, die Kafka als solche nie geführt hat, weil sie aus dem wilden Konvolut seiner Aufzeichnungen insgesamt herausgelöst wurden, oder mit einem der Romane: Von überall her lässt sich ein Blick auf seine Welt gewinnen. Für die Erzählungen, die in seinem ersten deutschen Verlag S. Fischer Ende Februar neben einer schön gestalteten und preiswerten Jubiläumsedition der bekanntesten Titel neu herauskommen, spricht allerdings, dass sie die größte Vielfalt unterschiedlicher Formen und Töne enthalten.

Parallel erscheint im Kafka gleichfalls seit langem verpflichteten Wallstein Verlag mit dem „Prozess“ der Auftaktband zu einer neuen kommentierten, von Reiner Stach herausgegebenen Werkausgabe. Der Hanser Verlag kündigt einen explizit existenziellen Blick auf Kafka an. Rüdiger Safranski, der Chefbiograf deutscher Dichter und Denker, versucht unter dem Titel „Kafka – Um sein Leben schreiben“ eine Zusammenschau von Leben und Werk.

Dieter Lamping hat bei Ebersbach & Simon unlängst einen schönen Essay über Kafkas letzte Liebe zu Dora Diamant vorgelegt. Und mit „Franz Kafka in Zürau“ unternimmt die Literaturwissenschaftlerin Margarete Kohlenbach im Transit Verlag einen eigenwilligen Durchgang durch die Aufzeichnungen, die Kafka zwischen September 1917 und April 1918 anfertigte, während er auf dem Hof seiner Schwester Ottla Unterschlupf suchte.

Zwischen Close Reading, Quellensuche, Interpretation und Paraphrase legt sie in kurzen Absätzen ein eigenes Textgeflecht an, das Kafka nicht nur traditionell zitiert, sondern mit blau gefetteten Zitaten einzelner Wörter und Formulierungen einverleibt. Im Kapitel „Stolperdraht“ widmet sie sich auch dem erwähnten Seil-Aphorismus. Was aus dem Himmel oder auch nur einer Zirkuskuppel gefallen zu sein scheint, leitet sich offenbar aus einer chassidischen Legende ab, die Kafka in der Münchner Zeitschrift „Das Jüdische Echo“ fand. Sie erzählt von einem hoch über einen Teich gespannten Seil, das zwei Verurteilte überqueren müssen, um ihr Leben zu retten. Kafka hat ihr die Gefahr genommen und etwas viel Beklemmenderes gegeben.