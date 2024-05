Deutsche Erinnerungspolitik Gedenkstätten lehnen Claudia Roths Konzepte ab

Die pro-palästinensischen Proteste, die mittlerweile auch Hochschulen wie die Berliner Humboldt-Universität erreicht haben, mögen ihren unmittelbaren Ausgang an der militärischen Reaktion Israels auf den Terror der Hamas am 7. Oktober genommen haben. Aber sie lassen in ihrer Schärfe und der schieren Zahl ihrer Unterstützer erkennen, dass der vordergründig antiisraelische, tatsächlich aber antisemitische Impetus weit tiefer wurzelt, als der Bezug auf die Tagespolitik glauben macht.

Das Erschrecken über die bis tief in die bürgerliche Gesellschaft reichende Verbreitung antijüdischer Stereotype hat die Frage aufgeworfen, ob der Grundkonsens der Bundesrepublik wie auch der DDR, dem Antisemitismus nie mehr Raum zu geben und jedweden antijüdischen Rassismus zu ahnden, noch Bestand hat. Und für wen.

Die aktuelle Krise dieses antinazistischen Grundkonsenses erhellt schlaglichtartig, welche Probleme auf das gesellschaftliche Erinnern und Gedenken zukommen. In dieser Situation gewinnt das Gedenkstättenkonzept, das aus dem Haus der Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) kurz nach außen gedrungen war und umgehend wieder unter Verschluss genommen wurde, besondere Brisanz. Roth gibt mit der Vorlage eines solchen bundesoffiziellen Konzepts der Formulierung aus dem Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung Substanz, „Erinnerungskultur als Einsatz für die Demokratie und Weg in eine gemeinsame Zukunft“ zu begreifen.

Erinnern als Mittel zum Zweck

In diesem halb als Feststellung, halb als Forderung gemeinten Satz lässt sich die Malaise des Roth-Papiers erahnen. Denn wenn gesellschaftliches Erinnern nicht mehr um seiner selbst willen oder jedenfalls als Fundament der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung gefördert wird, sondern als Mittel zum Zweck, zuvörderst als „Einsatz für Demokratie“, gerät es in das niemals endende, tagesaktuelle Ringen um eben die Ausgestaltung der Demokratie in Deutschland. An diesem Punkt setzt die harsche Kritik ein, die das Roth-Papier seitens der Gedenkstättenverbände erfahren hat.

Im Kern geht es um das, was salopp als „Opferhierarchie“ umschrieben wird: um die Rangfolge der zu erinnernden Tatbestände. Darauf zielt die Protestresolution der Gedenkstätten: „Der Entwurf“ leite „einen geschichtspolitischen Paradigmenwechsel ein, der zu einer fundamentalen Schwächung der Erinnerungskultur führen würde. Er verabschiedet sich von dem langjährigen Konsens, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht relativiert und das SED-Unrecht nicht bagatellisiert werden dürfen.“

Verharmlosung von NS-Verbrechen?

Nun erschöpft sich historisches Erinnern spätestens seit 1990 nicht mehr in der Fixierung auf die Nazi-Verbrechen. Relativierung ist die unabweisbare Folge, wenn weitere historische Komplexe neben den der NS-Zeit treten. So fürchten denn die Gedenkstätten, das Roth-Papier könne als „geschichtsrevisionistisch im Sinne der Verharmlosung der NS-Verbrechen verstanden werden“.

Das ist nicht von der Hand zu weisen. Denn Roth und ihre Stichwortgeber zielen nicht bloß auf Erweiterung, sondern auf Pluralisierung des Gedenkens. „Schließlich geht es auch um die internationale Dimension der Erinnerungskultur“, werden im Papier Anlass und Zielrichtung benannt: „Dazu muss nicht nur eine eigene Perspektive gefunden werden, sondern diese muss um die europäische und außereuropäische Perspektive erweitert werden. Dies gilt besonders für ein Land, das sich als ein Einwanderungsland versteht und auch für außereuropäische Einwanderinnen und Einwanderer attraktiv sein will. Das gilt aber auch vor der Folie der Verantwortung, die aus der deutschen Geschichte erwächst und eine konstruktive Auseinandersetzung mit anderen als der deutschen und europäischen Perspektive erfordert, um für unsere Partner in der Welt Anknüpfungspunkte für eine Verständigung über gemeinsame Zukunftsvorstellungen vor dem Hintergrund einer ,entangled history’ herausbilden zu können.“

Kurz gesagt, geht es nicht länger um eine spezifisch deutsche Erinnerungskultur, gespeist aus der besonderen Geschichte dieses Landes, sondern um Anschlussfähigkeit an eine tendenziell universelle Betrachtungsweise, in der jegliche Einzelgeschichte in eben der mit dem Modebegriff benannten „entangled history“, der verwickelten und verwobenen (Welt-)Geschichte, aufgehoben ist oder, je nach Betrachtungsweise, untergeht.

Darin können weder die Verbrechen des NS-Regimes noch die kommunistische Diktatur in der DDR herausgehobene Stellungen beanspruchen. Stattdessen zeichnet sich die in der derzeitigen Geschichtswissenschaft vorangetriebene Perspektive einer universell gültigen Kolonialgeschichte ab, in der der Holocaust nur mehr als eine besondere, aber keinesfalls singuläre Ausprägung Platz hat.

Problembewusstsein für die Weiterung

Der eilfertige Vorwurf, die Rothsche Denkfabrik verkenne diese Gefahr, trifft durchaus nicht zu. Es gibt ein Problembewusstsein angesichts der selbst in Gang gesetzten Weiterung des Erinnerns. In der Vorlage finden sich dazu deutliche Sätze: „Seit dem Frühjahr 2020 erleben wir einen aufreibenden Deutungskampf zwischen aufgeladenen Postulaten zur deutschsprachigen Erinnerungskultur. Schablonenhaft beschrieben scheinen sich einerseits die anti-antisemitische narrative Verknüpfung von Holocaust und dem Existenzrecht Israels sowie andererseits die antirassistische Verknüpfung historischer Kolonialverbrechen und ihrer gegenwärtigen neokolonialen Kontinuitäten gegenüber zu stehen.“

Dann stellt Roths Papier die entscheidende Frage: „Sollen und können wir nach Verflechtungen (und Unterschieden) zwischen Nationalsozialismus und Kolonialismus, Antisemitismus und Rassismus im Sinne einer verbindenden Erinnerungskultur suchen, oder birgt die Kontextualisierung, Relationierung und Neu-Perspektivierung genozidaler Menschheitsverbrechen und der ihr zugrundeliegenden Ideologien die Gefahr einer Relativierung, gar Verharmlosung der Einzigartigkeit der Shoah und der mit ihr verbundenen These vom Zivilisationsbruch?“

Die Frage stellen, heißt, sie zu bejahen. Die „Relativierung, gar Verharmlosung“ ist keine bloße Gefahr, sondern unabweisbare Folge dessen, was mit dem schwammigen Begriff der „Kontextualisierung“ belegt wird. Im „Kontext“ erklärt und relativiert sich alles.

Die Proteste gegen Israel, gegen seine Gaza-Politik, aber mehr noch gegen das Land als solches haben es in aller Deutlichkeit gezeigt. Claudia Roth, erschrocken über den einmütigen Protest der deutschen Gedenkstätten, hat ihr Papier schleunigst wieder unter Verschluss genommen. Die zuvor für den Sommer angekündigte, endgültige Vorlage an den Bundestag wird auf sich warten lassen. Wenn sie denn je zustande kommt.